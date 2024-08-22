Матвієнко, Баффет, Усик і Харлан: Зеленський вручив відзнаку президента "Національна легенда України"

Про це Зеленський повідомив у telegram.

"Для мене честь сьогодні нагородити справжніх легенд України. Ми прославляємо всіх тих, хто посилює наших воїнів, посилює їх щоденно та надихає. Це люди, які прославляють Україну, зміцнюючи нашу оборону й надихаючи всіх громадян України", - заявив президент.

Нагороди отримали 11 людей. Серед них:

Ігор Поклад - видатний композитор, народний артист і Герой України. Він автор понад 150 пісень, музичних вистав, творів до більш як 40 українських стрічок та анімаційних фільмів.

- видатний композитор, народний артист і Герой України. Він автор понад 150 пісень, музичних вистав, творів до більш як 40 українських стрічок та анімаційних фільмів. Олег Коростельов - генеральний конструктор, гендиректор конструкторського бюро "Луч", повний кавалер ордена "За заслуги", Герой України Олег Коростельов. Брав безпосередню участь у створенні "Стугни", "Вільхи" та ракети "Нептун".

- генеральний конструктор, гендиректор конструкторського бюро "Луч", повний кавалер ордена "За заслуги", Герой України Олег Коростельов. Брав безпосередню участь у створенні "Стугни", "Вільхи" та ракети "Нептун". Ольга Харлан - найтитулованіша українська спортсменка: дворазова олімпійська чемпіонка з фехтування на шаблях, шестиразова чемпіонка світу, восьмиразова чемпіонка Європи.

- найтитулованіша українська спортсменка: дворазова олімпійська чемпіонка з фехтування на шаблях, шестиразова чемпіонка світу, восьмиразова чемпіонка Європи. Віталій Хмель - торакальний хірург. З початку російської агресії лікар зробив понад сто надскладних операцій пораненим воїнам, в евакуаційних рейсах врятував життя понад 50 захисникам.

- торакальний хірург. З початку російської агресії лікар зробив понад сто надскладних операцій пораненим воїнам, в евакуаційних рейсах врятував життя понад 50 захисникам. Іван Лукашевич - бригадний генерал військової контррозвідки СБУ. Ідеолог створення морських дронів Sea Baby. Розробник снайперської гвинтівки "Володар обрію", із якої встановлено світовий рекорд – влучний постріл в окупанта з відстані 3800 м.

- бригадний генерал військової контррозвідки СБУ. Ідеолог створення морських дронів Sea Baby. Розробник снайперської гвинтівки "Володар обрію", із якої встановлено світовий рекорд – влучний постріл в окупанта з відстані 3800 м. Ірина Юрченко - провідниця Укрзалізниці, яка 25 лютого 2022 року заступила на чергування й тижнями працювала на евакуаційних рейсах. У той час її син Дмитро Козацький із позивним Орест тримав оборону на "Азовсталі" в Маріуполі.

- провідниця Укрзалізниці, яка 25 лютого 2022 року заступила на чергування й тижнями працювала на евакуаційних рейсах. У той час її син Дмитро Козацький із позивним Орест тримав оборону на "Азовсталі" в Маріуполі. Олександр Дубовик - український живописець, графік і монументаліст, почесний член Національної академії мистецтв України. Представник "неофіційного" мистецтва радянських часів. Роботи автора зберігаються в Національному художньому музеї України, музеях США, Німеччини та в приватних колекціях.

- український живописець, графік і монументаліст, почесний член Національної академії мистецтв України. Представник "неофіційного" мистецтва радянських часів. Роботи автора зберігаються в Національному художньому музеї України, музеях США, Німеччини та в приватних колекціях. Говард Баффет - американський бізнесмен, філантроп, найбільший приватний донор України. Його фонд витратив на допомогу українцям понад 500 млн дол. Ці кошти пішли, зокрема, на їжу постраждалим, відновлення будівель, допомогу аграріям, навчання саперів, протезування ветеранів.

- американський бізнесмен, філантроп, найбільший приватний донор України. Його фонд витратив на допомогу українцям понад 500 млн дол. Ці кошти пішли, зокрема, на їжу постраждалим, відновлення будівель, допомогу аграріям, навчання саперів, протезування ветеранів. Олександр Усик - український боксер, олімпійський чемпіон, абсолютний чемпіон світу у суперважкій вазі. З початку повномасштабного вторгнення його фонд допомагає постраждалим родинам. Провів сім благодійних аукціонів і переказав близько 740 тис. дол. на підтримку української армії.

Посмертно Зеленський відзначив співачку Ніну Матвієнко та кінорежисера Сергія Параджанова.

Сергій Параджанов - український та вірменський кінорежисер і сценарист. Створив майже 20 художніх і документальних фільмів. Його стрічка "Тіні забутих предків" здобула 39 міжнародних нагород і 28 призів на кінофестивалях світу.

Ніна Матвієнко – народна артистка України, Герой України. В її репертуарі багато народних пісень. Займалася літературною творчістю, грала у теле- та радіовиставах, гастролювала у США, Канаді, Франції, Польщі, Південній Кореї, Мексиці, країнах Латинської Америки.

"Ми безмежно вдячні й дуже щасливі, що живемо в країні, яка об’єднала таких поважних і талановитих людей", - додав президент.

Відзнакою "Національна легенда України" президент нагороджує громадян, які мають значні заслуги у різних сферах національного життя - економіці, науці, освіті, культурі, мистецтві, спорті, охороні здоров’я, а також у благодійності та громадянстві. Це також нагорода за особистий вклад у незалежність України, її державну цілісність, оборону Батьківщини та службу українському народові.