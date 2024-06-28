Майже 1,9 млн військовозобов'язаних українців оновили дані через Резерв+

Про це в етері телемарафону повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

Вона наголосила, що це - рекордна статистика, порівнюючи з іншими опціями оновлення через ЦНАП, ТЦК та СП.

"Через Резерв+ свої дані оновили 1 млн 887 тис. українців, і це абсолютний рекорд по відношенню до інших опцій щодо оновлення саме через ЦНАП, ТЦК та СП. Насправді ми сподівались і готувались, і вірили в те, що цифровізація - це вже невід'ємна частина життя українців", - розповіла Черногоренко.

Заступниця зауважила, що Міністерства оборони й економіки отримали офіційні дані про заброньованих людей, відобразили й занесли цю інформацію щодо 340 тис. українців.

"Ці громадяни, громадянки мають можливість оновити свій Резерв+ і побачити там актуальний статус бронювання, і так має працювати будь-який державний сервіс, бо "бігати" мають дані, а не люди. Якщо в державі в реєстрах є ці дані, то немає жодної підстави направляти людей в ТЦК та СП з папірцем для того, щоб працівники відмічали це в реєстрі", - акцентувала вона.

За словами Черногоренко, у застосунку Резерв+ з 18 травня Міноборони отримало близько 40 тис. звернень до служби підтримки, які найчастіше стосувались відсутності даних в реєстрі "Оберіг" - 11 тис. Водночас було зафіксовано 7,5 тис. звернень через неактуальність даних.