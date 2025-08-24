Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Мене не вербували, я сам вербував очільників КДБ, - Портников
Ексклюзив

Мене не вербували, я сам вербував очільників КДБ, - Портников

Євген Козярін
24 серпня, 2025 неділя
21:15
Суспільство Портников

Я обговорював з керівниками КДБ УРСР та СРСР в 1991 той момент, що один із моїх колег доніс на мене

Зміст

Про це розповів журналіст Віталій Портников у розмові з істориком Олександром Зінченком до Дня незалежності України в ефірі Еспресо.

Він загадав про те, як говорили між собою перший секретар ЦК Григоренко і голова КГБ УРСР Голушко. 

"Так, коли Голушко привітав Горенка словами: "Стас, а ми тепер вільні", це було справді неймовірно. Адже Галушко працював у Москві, у комітеті держбезпеки УРСР, а потім повернувся до Москви. Він був радянським КГБістом, але з абсолютно українським менталітетом", - сказав Портников.

Журналіст додав, що у нього з Голушком пов’язана інша історія - вона відбулася на з’їзді народних депутатів СРСР. 

"Один мій колега - відомий український радянський журналіст, який пізніше працював на високих посадах за часів Леоніда Кучми — доніс на мене щодо моєї роботи на цьому з’їзді. Він повідомляв співробітникам КДБ УРСР, що я спілкуюсь із "неправильними" людьми, беру інтерв’ю у "неправильних" людей і веду підривну діяльність", - зазначив публіцист.

Він додав, що це було правдою - він справді вів підривну роботу, і акредитувався на з’їзд саме для цього.

"Я розмовляв із депутатами-демократами, дружив із членами міжрегіональної депутатської групи, писав про український молодіжний клуб у Москві. І навіть зараз час від часу зустрічаюсь з професорами львівських університетів, які теж займалися підривною діяльністю",  - наголосив Портников.

Він додав, що довелося визнати - цей "донощик" мав рацію. 

"Під час з’їзду до мене підійшов генерал Голушко - народний депутат СРСР і голова КДБ УРСР — і сказав: "Віталію, ти можеш бути більш обережним?" Я відповів: "Щось трапилося?" Він: "Один із твоїх колег доніс на тебе в КДБ". Я відповів: "Навіщо мені бути обережним, якщо ви — голова КДБ УРСР? Ви ж уже знаєте про мою підривну діяльність. Хто ще може про неї дізнатися?" Тоді Голушко подивився на мене і сказав: "А є ще голова КДБ Радянського Союзу". Я відповів: "Ну і добре", - сказав журналіст.

 Портников заявив, що пішов шукати голову КДБ СРСР - Крючкова. 

"Я його кілька днів розшукував, ходив довкола, навіть сидів у спеціальній кімнаті, де члени політбюро ЦК КПРС відпочивали після з’їзду. Врешті зустрів його в ліфті разом із двома охоронцями. Я звернувся до нього на ім'я, Володимире Григоровичу, і згодом взяв у нього інтерв’ю для усного проєкту з української історії. Це була дуже цікава зустріч, вже коли він не був головою КДБ. Я розповів йому, що один із моїх колег доніс на мене, а голова КДБ УРСР повідомив про це й поцікавився, як йому слід діяти в такій ситуації", - зазначив він.

Публіцист сказав, що Крючков йому відповів: "Ви можете мати контакт із власним головою КДБ". 

"Я сказав: "Добре". Це був неймовірний час. Після проголошення незалежності перший заступник голови Верховної Ради України Іван Степанович Плющ приїхав до Москви, щоб зустрітися з народними депутатами СРСР від України. Ми всі йшли на цю зустріч, а я, як український журналіст, мав висвітлювати подію. Іван Степанович перед зустріччю сказав мені: "Я їх усіх зараз зроблю. Я їм покажу. Депутати СРСР — це вже немає СРСР. Я їм покажу, як треба любити рідну землю". Поруч зі мною йшов генерал Голушко, який промовив: "Віталію, ви можете розповісти Івану Степановичу, що я справжній український патріот", - додав Портников.

Він наголосив, що часто читає у різних медіа, а також чує від проросійських блогерів, що я нібито агент Комітету державної безпеки. 

"Але не мене вербували - це я вербував очільників КГБ. Дуже важко завербувати людину, до якої самі керівники комітету державної безпеки звертаються по підтримку", - підсумував публіцист.

Україна
історія України
Олександр Зінченко
Віталій Портников
Політклуб Віталія Портникова
