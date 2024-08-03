Меншість, яка підтримує Московський патріархат, вважає, що зв’язки ще знадобляться: нардеп Павленко про зволікання "слуг" із законом про заборону УПЦ МП

Про це розповів народний депутат України Ростислав Павленко в етері телеканалу "Еспресо".

"Невелика група людей, які служать Путіну і Кирилу, виявляється сильнішою за всю українську державу. Так було не завжди. Українська церква за допомогою української держави виборола Томос. Але для того, щоб остаточно витіснити московський вплив, і щоб Московський патріархат не мав впливу на уми та серця українців, треба зробити одну просту річ - поставити на голосування і підтримати закон, який дає конкретні механізми українській державі бути сильнішими за вплив держави-агресора в цьому конкретному питанні. Меншість, яка підтримує московський патріархат, вважає, що зв’язки з ним їм для чогось пригодяться - чи то для переговорів з РФ, чи то на виборах пізніше. На жаль, вони йдуть зараз в розріз з позицією більшості, причому навіть з позицією більшості фракції "Слуга народу". Вони навіть пішли на всеукраїнську ненависть і зневагу, поставивши на паузу Верховну Раду до кінця серпня, щоб нічого не робити щодо московських попів", - зазначив він.

Павленко розповів про шляхи протидії Московському патріархату та вимоги "Європейської Солідарності" до місцевих рад зокрема.

"Уже є справа щодо Києво-Печерської лаври. Думаю, те ж саме буде щодо Почаївської лаври. Також є справи щодо кількох менш знакових церков. Але це довгий процес, тому що вони звертаються до судів. Навіть якщо перша інстанція на боці держави, і змушує їх вийти, вони подають апеляції, затягуючи процес. Вони щедро платять адвокатам. Однак є другий шлях. "Європейська Солідарність" вимагає від місцевих рад приймати рішення про розірвання договорів оренди, довічного користування тощо. Але тут стикаємося з обороною прибічників Московського патріархату. Не тільки "слуги", але й всілякі місцеві партії розказують: "Це ж церква, треба якось акуратніше". Тож тут треба просто тиснути. Потрібно постійно моніторити ситуацію і тримати це питання під контролем. Єдине, чого влада боїться — розголосу. Розголос допомагає рухати ситуацію вперед. Саме цими шляхами треба йти. Ухвалення цього закону розвʼяже руки багатьом в органах місцевої влади, які зараз сумніваються", - резюмував нардеп.