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Головна Суспільство У Раді нардепи блокують трибуну через небажання керівництва виносити заборону УПЦ (МП) на голосування, - Княжицький
Ексклюзив

У Раді нардепи блокують трибуну через небажання керівництва виносити заборону УПЦ (МП) на голосування, - Княжицький

23 липня, 2024 вiвторок
15:11
Суспільство Микола Княжицький

Народний депутат України Микола Княжицький зазначив, що частина фракцій "Європейська Солідарність", "Голос", "Батьківщина", "Слуга Народу", "Довіра", "За Майбутнє" у Верховній Раді вимагає прийняття законопроєкту про заборону діяльності російської церкви

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Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Бачите, іде блокування трибуни. Ми наполягаємо на тому, щоб в зал було винесено законопроєкт про заборонну діяльність російської церкви в Україні. Керівництво Верховної Ради, керівництво фракції "Слуг Народу" і рух, який виріс з колишньої ОПЗЖ, виступають проти цього. Хоча значна частина "Слуг Народу" підтримує разом з "Європейською Солідарністю", "Голосом" і "Батьківщиною", з "Довірою", "За Майбутнє" внесення в зал. Але винесення в зал цього законопроєкту фактично є заблокованим. Зараз продовжується погоджувальна рада й можуть або Раду розпустити, а такі чутки погоджувальної ради зараз лунають. Сьогодні, я маю на увазі, й тоді завтра не буде засідань, бо ми сказали, що блокуватимемо трибуну поки не досягнемо прийняття законопроєкту про заборону діяльності російської церкви в Україні. А ті, хто не хоче цього розгляду скоріше за все можуть розпустити засідання, а потім вони у відпустки зібралися їхати відпочивати й тоді цей процес затягнеться до вересня", - наголосив Княжицький.

Народний депутат України розповів, що для прийняття рішення голосів достатньо, проте керівництво Верховної Ради не виносить проєкт закону в зал.

"У мене прохання до вас, до журналістів Еспресо, з іншими каналів згрупуватися і вимагати прийняти цей законопроєкт про заборону діяльності Московської церкви, вплинути на керівництво парламенту, керівництво фракції "Слуг Народу", бо впливати на керівництво груп колишньої ОПЗЖ сенсу немає, мабуть, їхні голоси владі такі дорогі, що вони так до них прислуховуються", - закликав Княжицький.

Походження закону про заборону церкви Московського патріархату

1 грудня 2022 року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, пов'язаних із центрами впливу в Росії.

Підготовка та розгляд відповідного урядового законопроєкту зайняли майже рік.

Найбільший спротив відповідний законодавчий процес зустрів з боку депутатських груп "Платформи за життя та мир" і "Відновлення України", куди входять колишні "регіонали" Януковича і Медведчука, та певних середовищ всередині "Слуги народу".

Зрештою законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій" (№8371), що забороняє УПЦ МП, був проголосований у першому читанні у жовтні 2023 року. 

21 липня стало відомо, що 70 депутатів Верховної Ради України виступили з ультимативною вимогою до керівництва парламенту і президентської фракції щодо остаточної заборони УПЦ МП. Серед них є й представники "Слуги Народу".  

Голова Комітету виборців України доктор історичних наук Олексій Кошель припускає, що Рада може відтягувати голосування про заборону УПЦ МП, бо влада залежить від голосів колишньої ОПЗЖ.  

Теги:
Верховна Рада
політика
Микола Княжицький
Батьківщина
УПЦ МП
Війна з Росією
Слуга народу
Європейська солідарність
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