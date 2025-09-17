Мешканця Керчі судитимуть за коментар у Telegram про атаку на Кремль

Про це повідомляє Крым. Реалии.

"Силовиками було встановлено громадянина РФ 1975 року народження, який, використовуючи псевдонім, на сторінці однієї зі спільнот у месенджері Telegram розмістив коментар, який містив публічне виправдання атаки безпілотними літальними апаратами на резиденцію президента Російської Федерації в Кремлі", - пише російська державна агенція РИА Новости.

Повідомляється, що у затриманого вилучили комп'ютер. Самого чоловіка заарештували. Справу розглядатиме Південний окружний військовий суд РФ у Ростові-на-Дону.