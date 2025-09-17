Мешканця Керчі судитимуть за коментар у Telegram про атаку на Кремль
За коментар у соцмережі судитимуть 50-річного жителя тимчасово окупованої Керчі. За твердженням російських силовиків, він нібито "виправдовував" атаку на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна у Кремлі
Про це повідомляє Крым. Реалии.
"Силовиками було встановлено громадянина РФ 1975 року народження, який, використовуючи псевдонім, на сторінці однієї зі спільнот у месенджері Telegram розмістив коментар, який містив публічне виправдання атаки безпілотними літальними апаратами на резиденцію президента Російської Федерації в Кремлі", - пише російська державна агенція РИА Новости.
Повідомляється, що у затриманого вилучили комп'ютер. Самого чоловіка заарештували. Справу розглядатиме Південний окружний військовий суд РФ у Ростові-на-Дону.
- Раніше повідомлялося, що в тимчасово окупованому Криму освітян, бюджетників, медиків та працівників ЖКГ переводять на месенджер MAX. Це може стати причиною нової хвилі репресій, адже російським силовикам буде легше ідентифікувати проукраїнсько налаштованих мешканців.
