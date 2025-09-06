В окупованому Криму освітян, бюджетників, медиків та ЖКГ переводять на месенджер MAX: які будуть наслідки
Масове використання месенджера МАХ серед кримчан може стати причиною нової хвилі репресій, адже російським силовикам буде легше ідентифікувати проукраїнсько налаштованих мешканців
Про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на правозахисника.
За його словами, з 1 жовтня всі освітні установи Криму використовуватимуть виключно месенджер МАХ для дистанційної комунікації з педагогами, учнями, студентами та їхніми батьками.
"На цей момент органи російської виконавчої влади Криму вже переведені на використання даного месенджера. Повідомляється, що до 20 вересня всі чати освітніх організацій, в тому числі й батьківські, перейдуть на МАХ. Також, за моєю інформацією, всіх бюджетників, в тому числі у сфері охорони здоров'я та ЖКГ, зобов'язують користуватися новим російським месенджером. Таким чином, навіть ті, хто не збирався завантажувати МАХ, змушені це робити, тому що більшість кримчан так чи інакше пов'язані з контактами з бюджетними організаціями. Це неодмінно призведе до зростання репресій у Криму, оскільки силовикам стане простіше виявляти проукраїнсько орієнтованих кримчан і взагалі інакодумців", - підкреслив правозахисник.
- 25 червня партизани зазначили, що в окупованому Криму працівників фінансових установ змушують переходити на внутрішній месенджер Max.
- 8 серпня Центр національного спротиву повідомив, що росіяни примушують жителів з ТОТ установлювати месенджер МАХ, який зберігає дані та передає їх спецслужбам РФ.
