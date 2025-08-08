Росіяни на ТОТ змушують людей установлювати месенджер, який передає дані спецслужбам, - ЦНС

Про це пише Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованих територіях України з 1 вересня стає обов’язковим російський месенджер Max від компанії VK — під контролем Кремля та ФСБ", – йдеться в матеріалі.

Зазначено, що Мах зберігає дані власників і передає їх російським спецслужбам без рішення суду. Листування в ньому зберігається більше року, а ідентифікація – обовʼязкова.

Водночас застосунок отримує доступ до мікрофона, камери, контактів та місцезнаходження.

"Код закритий, можливі приховані бекдори; інтеграція з "Госуслугами" та іншими держсистемами", – додав Спротив.