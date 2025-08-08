Росіяни на ТОТ змушують людей установлювати месенджер, який передає дані спецслужбам, - ЦНС
Росіяни змушують жителів тимчасово окупованих територій установлювати месенджер-шпигун, який зберігає дані та передає їх спецслужбам РФ
Про це пише Центр національного спротиву.
"На тимчасово окупованих територіях України з 1 вересня стає обов’язковим російський месенджер Max від компанії VK — під контролем Кремля та ФСБ", – йдеться в матеріалі.
Зазначено, що Мах зберігає дані власників і передає їх російським спецслужбам без рішення суду. Листування в ньому зберігається більше року, а ідентифікація – обовʼязкова.
Водночас застосунок отримує доступ до мікрофона, камери, контактів та місцезнаходження.
"Код закритий, можливі приховані бекдори; інтеграція з "Госуслугами" та іншими держсистемами", – додав Спротив.
- На тимчасово окупованих територіях українських дітей змушують вивчати російську мову через мобільний застосунок, а у вересні – відзвітувати перед учителями про свої результати.
