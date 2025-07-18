На ТОТ дітей змушують учити російську мову через мобільний застосунок та звітувати про результати перед учителями, - ЦНС

Про це пише Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованих територіях росіяни змушують українських дітей учити "правильну" російську мову через мобільний застосунок "Скажи по-русски". У школах дітей зобов’язали до вересня набрати бали в цьому застосунку, а з нового навчального року – звітувати перед учителями", – зазначають у повідомленні.

ЦНС акцентує, що ворог створив застосунок у пропагандистських цілях, зокрема, аби діти позбулися "запозичених слів" з української та англійської.

Водночас окупанти вимагають вживати лише російські синоніми.

"Це ще один приклад насильницької асиміляції та знищення національної ідентичності", – резюмує Спротив.