На ТОТ дітей змушують учити російську мову через мобільний застосунок та звітувати про результати перед учителями, - ЦНС
На тимчасово окупованих територіях українських дітей змушують вивчати російську мову через мобільний застосунок, а у вересні – відзвітувати перед учителями про свої результати
Про це пише Центр національного спротиву.
"На тимчасово окупованих територіях росіяни змушують українських дітей учити "правильну" російську мову через мобільний застосунок "Скажи по-русски". У школах дітей зобов’язали до вересня набрати бали в цьому застосунку, а з нового навчального року – звітувати перед учителями", – зазначають у повідомленні.
ЦНС акцентує, що ворог створив застосунок у пропагандистських цілях, зокрема, аби діти позбулися "запозичених слів" з української та англійської.
Водночас окупанти вимагають вживати лише російські синоніми.
"Це ще один приклад насильницької асиміляції та знищення національної ідентичності", – резюмує Спротив.
- З початку навчального року в школах на ТОТ Херсонщини планують запровадити посаду "радника з виховання дітей", який сприятиме поширенню пропаганди та звітуватиме окупаційним адміністраціям.
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