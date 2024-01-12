Ми обережно розглядаємо кілька кандидатур: Зеленський про призначення посла до Великої Британії

Про це він сказав під час трансляції пресконференції в етері Еспресо.



"Наші відносини з Великою Британією дуже потужні. І для мене важливо, щоб кожен з посадовців, дипломатів, який займається нашими відносинами з Британією, був на вищому рівні. Тому ми обережно розглядаємо кілька кандидатур. Коли щось ти будуєш дуже-дуже довго, важливо все це потім не втратити", - зауважив Володимир Зеленський.

12 січня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибув з робочим візитом до Києва