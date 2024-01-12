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Ми обережно розглядаємо кілька кандидатур: Зеленський про призначення посла до Великої Британії

12 січня, 2024 п'ятниця
16:42
Суспільство Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком зазначив, що важливим є те, щоб кожен посадовець та дипломат, який займається нашими відносинами з Британією, був на вищому рівні

Про це він сказав під час трансляції пресконференції в етері Еспресо.

"Наші відносини з Великою Британією дуже потужні. І для мене  важливо, щоб кожен з посадовців, дипломатів, який займається нашими відносинами з Британією, був на вищому рівні. Тому ми обережно розглядаємо кілька кандидатур. Коли щось ти будуєш дуже-дуже довго, важливо все це потім не втратити", - зауважив Володимир Зеленський.

  • 12 січня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибув з робочим візитом до Києва
Світ
Україна
Володимир Зеленський
Велика Британiя
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