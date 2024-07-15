"Ми займаємось цим процесом": Зеленський заявив про можливість змін в уряді

Про це він сказав журналістам під час пресконференції.

"Що стосується урядових змін, якщо вони будуть, якщо вони стануться - ви будете обов'язково про це знати. Ми не можемо говорити про заміну прем'єр-міністра. Це говорить про те, що можуть бути зміни в уряді, напевно можуть бути", - зазначив Зеленський.

Він додав, що зараз його команда займається цим процесом. За словами президента, попри брак часу, він проговорює з деякими міністрами ті чи інші зміни.

На питання, чи стосуватимуться кадрові зміни в уряд прем'єр-міністра Шмигаля, Зеленський не дав прямої відповіді.

"Шмигаль - одна з таких важливих людей в нашому уряді. Він прем'єр-міністр, я з ним також переговорюю деякі речі", - сказав очільник держави.

При цьому президент зазначив, що на початку його каденції йому часто дорікали про те, що міністри в Україні дуже часто змінюються, а зараз закидають те, що ті "дуже довго працюють".

На уточнююче питання щодо можливого звільнення прем'єра, президент відповів: "Ми поговоримо про це пізніше".