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Відставка Шмигаля під час воєнного стану неможлива, – нардеп Веніславський

5 липня, 2024 п'ятниця
11:06
політика Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

Відставка Дениса Шмигаля під час дії правового режиму воєнного стану неможлива, адже звільнення прем'єр-міністра потягне за собою відставку всього уряду

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Про це "Радіо Свобода" сказав нардеп від "Слуги Народу", член оборонного комітету ВР Федір Веніславський.

"Є закон "Про режим воєнного стану", стаття 10 якого чітко забороняє припинення повноважень, у тому числі Кабінету Міністрів України під час правового режиму воєнного стану. Тобто юридичних механізмів реалізації такої гіпотетичного сценарію я зараз не бачу, без внесення змін до законодавства України", - сказав він.

Відставка прем’єр-міністра автоматично призведе до відставки всього уряду, наголосив народний депутат. Оскільки припинення повноважень уряду в умовах воєнного стану є неможливим, то і відставка прем’єр-міністра Дениса Шмигаля теж неможлива. При цьому Федір Веніславський зазначив, що "відставка того чи іншого міністра за поданням прем’єр-міністра може бути розглянута".

"Я наразі не бачу юридичних можливостей для припинення повноважень Кабінету Міністрів України. А припинення повноважень прем’єра є автоматично наслідком припинення повноважень всього складу Кабінету Міністрів. Невипадково президент на початку війни говорив про можливі точкові зміни", - сказав Веніславський і додав, що Рада наразі може лише звільняти конкретних міністрів.

  • 3 липня "Українська правда" з посиланням на джерела у команді президента Зеленського повідомила, що глава держави нібито "втомився" від прем'єра Дениса Шмигаля й планує його замінити.
Теги:
Новини
Україна
Кабмін
Війна з Росією
Воєнний стан
Денис Шмигаль
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