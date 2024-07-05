Відставка Шмигаля під час воєнного стану неможлива, – нардеп Веніславський

Про це "Радіо Свобода" сказав нардеп від "Слуги Народу", член оборонного комітету ВР Федір Веніславський.

"Є закон "Про режим воєнного стану", стаття 10 якого чітко забороняє припинення повноважень, у тому числі Кабінету Міністрів України під час правового режиму воєнного стану. Тобто юридичних механізмів реалізації такої гіпотетичного сценарію я зараз не бачу, без внесення змін до законодавства України", - сказав він.

Відставка прем’єр-міністра автоматично призведе до відставки всього уряду, наголосив народний депутат. Оскільки припинення повноважень уряду в умовах воєнного стану є неможливим, то і відставка прем’єр-міністра Дениса Шмигаля теж неможлива. При цьому Федір Веніславський зазначив, що "відставка того чи іншого міністра за поданням прем’єр-міністра може бути розглянута".

"Я наразі не бачу юридичних можливостей для припинення повноважень Кабінету Міністрів України. А припинення повноважень прем’єра є автоматично наслідком припинення повноважень всього складу Кабінету Міністрів. Невипадково президент на початку війни говорив про можливі точкові зміни", - сказав Веніславський і додав, що Рада наразі може лише звільняти конкретних міністрів.