Міноборони анонсувало оновлення й розширення асортименту сухпайків для військових
У застосунку Армія+ завершилося опитування військовослужбовців ЗСУ щодо рівня задоволеності сухпайками. Відповідно до результатів опитування раціон захисників буде змінено
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
Протягом двох тижнів в опитуванні взяли участь 9128 респондентів з-поміж чинних військовослужбовців. Захисникам запропонували оцінити якість харчових наборів, зручність та якість пакування тощо. У відомстві зазначили, що 51% опитаних високо оцінили сухпайки, які зараз отримують, поставивши оцінки "п’ять" і "чотири" за п’ятибальною шкалою.
Водночас частина військовослужбовців потребує інклюзивного харчування.
"Результати опитування показали, що приблизно 25% респондентів потребують інклюзивного харчування. Це підкреслює нашу відповідальність створити індивідуальні рішення, що враховують релігійні, етичні та особисті потреби кожного військового. Над цим ми вже активно працюємо і невдовзі зможемо продемонструвати результат", - сказав заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.
Згідно з повідомленням, Міністерство оборони України та Державний оператор тилу (ДОТ) врахують результати цього опитування в роботі над оновленням і розширенням асортименту харчових наборів. Уже затверджено технічні специфікації для халяльних раціонів. Наразі фахівці працюють над оновленням для рослинних і кошерних сухпайків. Ці набори відповідатимуть релігійним, медичним та етичним потребам, запевнили в оборонному відомстві.
Опитування також показало, що високий попит мають традиційні українські страви – каші, борщ та м’ясні страви.
Окрім того, респонденти зазначали про потребу в різноманітності, зокрема супах, овочевих стравах і десертах.
У Міноборони запевнили, що врахують побажання військових під час планування закупівель на 2025 рік.
26 жовтня стало відомо, що Міністерство оборони України встановило вимоги до калорійності основних продуктів, які постачаються для потреб ЗСУ.
- Актуальне
- Важливе