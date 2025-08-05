Міноборони спростило оформлення документів про зниклих безвісти, полонених і загиблих воїнів: що змінилося

Про це інформує Міноборони.

Вказано, що Головне управління захисту прав військовослужбовців розробило наказ, яким затверджено зміни до Інструкції з організації обліку особового складу в системі Міноборони. Відповідно до наказу, також доповнено та впорядковано перелік інформації, що надається військовими частинами до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), а також від ТЦК та СП сім’ям військових.

"Відтепер, якщо відсутні ознаки вчинення правопорушення, не потрібно буде проводити розслідування за фактами зникнення безвісти військовослужбовців, захоплення в полон чи заручником, інтернування, смерті (загибелі). У таких ситуаціях командир військової частини отримує право самостійно видати наказ про обставини події без проведення службового розслідування", - йдеться у повідомленні.

Як розповіли в Міноборони, нововведення покликане:

розвантажити роботу штабів військових частин;

пришвидшити облік випадків;

сприяти оперативному інформуванню родин військових;

зменшити кількість технічних помилок під час підготовки документів.

"Це рішення - відповідь на реальні виклики, з якими щодня стикаються як військові частини, так і родини наших захисників. І ми розуміємо наскільки важливо, щоб процес оформлення та передачі відповідної інформації був чітким та оперативним. Саме тому Наказ розроблено на запит Уповноваженого Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей, з якою ми тісно співпрацюємо для посилення правового захисту наших військових", - прокоментував начальник ГУЗПВ полковник Руслан Циганков.