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Міноборони спростило оформлення документів про зниклих безвісти, полонених і загиблих воїнів: що змінилося

Ольга Бабишена
5 серпня, 2025 вiвторок
14:20
Суспільство Міністерство оборони України

Міністерство оборони України спростило документообіг військових частин під час оформлення випадків смерті, захоплення в полон, зникнення безвісти військових під час бойових дій

Зміст

Про це інформує Міноборони.

Вказано, що Головне управління захисту прав військовослужбовців розробило наказ, яким затверджено зміни до Інструкції з організації обліку особового складу в системі Міноборони. Відповідно до наказу, також доповнено та впорядковано перелік інформації, що надається військовими частинами до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), а також від ТЦК та СП сім’ям військових.

"Відтепер, якщо відсутні ознаки вчинення правопорушення, не потрібно буде проводити розслідування за фактами зникнення безвісти військовослужбовців, захоплення в полон чи заручником, інтернування, смерті (загибелі). У таких ситуаціях командир військової частини отримує право самостійно видати наказ про обставини події без проведення службового розслідування", - йдеться у повідомленні. 

Як розповіли в Міноборони, нововведення покликане:

  • розвантажити роботу штабів військових частин; 
  • пришвидшити облік випадків; 
  • сприяти оперативному інформуванню родин військових; 
  • зменшити кількість технічних помилок під час підготовки документів. 

"Це рішення - відповідь на реальні виклики, з якими щодня стикаються як військові частини, так і родини наших захисників. І ми розуміємо наскільки важливо, щоб процес оформлення та передачі відповідної інформації був чітким та оперативним. Саме тому Наказ розроблено на запит Уповноваженого Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей, з якою ми тісно співпрацюємо для посилення правового захисту наших військових", - прокоментував начальник ГУЗПВ полковник Руслан Циганков.

  • Раніше в Україні внесли зміни до порядку військового обліку, зокрема щодо жінок із медичною або фармацевтичною освітою. Тепер їх автоматично братимуть на військовий облік без потреби особистої присутності. 
Теги:
Новини
Україна
Міністерство оборони
військові
ЗСУ
Війна з Росією
Військові новини
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