Міноборони спростило оформлення документів про зниклих безвісти, полонених і загиблих воїнів: що змінилося
Міністерство оборони України спростило документообіг військових частин під час оформлення випадків смерті, захоплення в полон, зникнення безвісти військових під час бойових дій
Про це інформує Міноборони.
Вказано, що Головне управління захисту прав військовослужбовців розробило наказ, яким затверджено зміни до Інструкції з організації обліку особового складу в системі Міноборони. Відповідно до наказу, також доповнено та впорядковано перелік інформації, що надається військовими частинами до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), а також від ТЦК та СП сім’ям військових.
"Відтепер, якщо відсутні ознаки вчинення правопорушення, не потрібно буде проводити розслідування за фактами зникнення безвісти військовослужбовців, захоплення в полон чи заручником, інтернування, смерті (загибелі). У таких ситуаціях командир військової частини отримує право самостійно видати наказ про обставини події без проведення службового розслідування", - йдеться у повідомленні.
Як розповіли в Міноборони, нововведення покликане:
- розвантажити роботу штабів військових частин;
- пришвидшити облік випадків;
- сприяти оперативному інформуванню родин військових;
- зменшити кількість технічних помилок під час підготовки документів.
"Це рішення - відповідь на реальні виклики, з якими щодня стикаються як військові частини, так і родини наших захисників. І ми розуміємо наскільки важливо, щоб процес оформлення та передачі відповідної інформації був чітким та оперативним. Саме тому Наказ розроблено на запит Уповноваженого Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей, з якою ми тісно співпрацюємо для посилення правового захисту наших військових", - прокоментував начальник ГУЗПВ полковник Руслан Циганков.
- Раніше в Україні внесли зміни до порядку військового обліку, зокрема щодо жінок із медичною або фармацевтичною освітою. Тепер їх автоматично братимуть на військовий облік без потреби особистої присутності.
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