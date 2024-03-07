Моніторинг та автовикуп квитків: Укрзалізниця почала тестувати дві нові послуги у застосунку
Укрзалізниця в четвер, 7 березня, запустила у застосунку бета-тестування моніторингу квитків з можливістю автовикупу на поїзди внутрішнього сполучення
Про це інформує пресслужба Укрзалізниці.
Послуга з моніторингу квитків, які вже є в продажу, з можливістю відстежувати наявність конкретних місць та моніторингу появи в продажу квитків на конкретні поїзди між обраними містами буде доступна для людей, які авторизувались через Дія.Підпис.
В Укрзалізниці розповіли, що якщо людина моніторить конкретний поїзд, то зможе увімкнути функцію автоматичної купівлі квитків. Щоб це зробити потрібно заздалегідь внести дані пасажира та оплатити квиток. Зазначається, що кошти з картки знімуть одразу, але якщо скасувати моніторинг, або якщо потрібні квитки не знайдуться, то гроші повернуть автоматично.
"Коли необхідні квитки будуть знайдені, користувачі отримуватимуть пуш-сповіщення у застосунку (тож перевірте, чи вони увімкнені в налаштуваннях вашого профілю). Якщо активована функція автовикупу, то користувачам приходитиме пуш-сповіщення про вже викуплені квитки", - йдеться в повідомленні.
В Укрзалізниці вказали, що у випадку, якщо під час тестування щось піде не так, про це можна повідомити через вкладку "Зворотний зв'язок". У темі звернення потрібно обрати тему "Відстежування вільних місць".
"Лагідно попереджаємо: при використанні тестового застосунку будуть зніматись реальні кошти, а квитки, придбані в режимі тестування, будуть дійсними для поїздок - тож радимо не створювати безлічі моніторингів з автовикупом, якщо ви не плануєте бути пасажиром одночасно десятків рейсів", - наголосили в УЗ.
- 7 лютого, Укрзалізниця запустила онлайн-сервіс претензійного повернення квитків. Щоб скористатися послугою, потрібно мати Дія.Підпис.
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