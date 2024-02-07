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Укрзалізниця запустила онлайн-сервіс претензійного повернення квитків: як ним скористатися

7 лютого, 2024 середа
14:33
Суспільство Новини Заходу України

Укрзалізниця у середу, 7 лютого, запустила онлайн-сервіс претензійного повернення квитків: щоб скористатися послугою, потрібно мати Дія.Підпис та стабільний інтернет-звʼязок

Про це інформує пресслужба Укрзалізниці. 

Вказано, що відтепер для того, щоб повернути квиток, коли повернення в режимі онлайн вже закрите або недоступне не потрібно заповнювати паперову заяву - достатньо електронної версії. 

Щоб це зробити, потрібно перейти за посиланням та у вкладці "Претензійне повернення квитків" заповнити електронний бланк заяви, дотримуючись інструкцій на сайті. Після цього її потрібно підписати за допомогою Дія.Підпис та
дочекатись результатів розгляду. 

"Час розгляду заяви залишається незмінним, а оформити її відтепер можна з будь-якої точки світу - достатньо мати Дія.Підпис та стабільний інтернет-звʼязок",  - йдеться у повідомленні. 

В Укрзалізниці нагадали, що оформити претензійне оформлення квитків можна лише за наявності відмітки на квиткові, яка засвідчує, що:

  • пасажир не використав квиток через хворобу або нещасний випадок та повертає квитки пізніше, ніж за годину після відправлення поїзда
  • пасажир проїхав тільки частину дороги, не використавши квиток повністю
  • пасажир повертає невикористані квитки, сплачені банківською карткою в касі, з формуванням акту про повернення
  • пасажир повертає невикористані квитки, придбані в Україні, але здані за кордоном
  • пасажир повертає групове замовлення (повністю або частково)
  • пасажир повертає квитки за поїздку, скасовану з вини залізниці
  • пасажир був переведений у вагон нижчої категорії, ніж зазначено в його квитку, і прагне отримати різницю у вартості квитка

"Ми ще допрацьовуємо сервіс, тож повернення паперових квитків, придбаних у касі, стане доступним пізніше. Робимо все можливе, щоб зробити сервіси залізниці сучаснішими", - додали в Укрзалізниці. 

  • Раніше в Укрзалізниці повідомили, що найближчим часом не планують підвищувати вартість квитків на потяги, які курсують усередині країни. Водночас незначно подорожчали закордонні поїздки. 
Теги:
Україна
Укрзалізниця
Технології
Дія
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