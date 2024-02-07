Укрзалізниця запустила онлайн-сервіс претензійного повернення квитків: як ним скористатися
Укрзалізниця у середу, 7 лютого, запустила онлайн-сервіс претензійного повернення квитків: щоб скористатися послугою, потрібно мати Дія.Підпис та стабільний інтернет-звʼязок
Про це інформує пресслужба Укрзалізниці.
Вказано, що відтепер для того, щоб повернути квиток, коли повернення в режимі онлайн вже закрите або недоступне не потрібно заповнювати паперову заяву - достатньо електронної версії.
Щоб це зробити, потрібно перейти за посиланням та у вкладці "Претензійне повернення квитків" заповнити електронний бланк заяви, дотримуючись інструкцій на сайті. Після цього її потрібно підписати за допомогою Дія.Підпис та
дочекатись результатів розгляду.
"Час розгляду заяви залишається незмінним, а оформити її відтепер можна з будь-якої точки світу - достатньо мати Дія.Підпис та стабільний інтернет-звʼязок", - йдеться у повідомленні.
В Укрзалізниці нагадали, що оформити претензійне оформлення квитків можна лише за наявності відмітки на квиткові, яка засвідчує, що:
- пасажир не використав квиток через хворобу або нещасний випадок та повертає квитки пізніше, ніж за годину після відправлення поїзда
- пасажир проїхав тільки частину дороги, не використавши квиток повністю
- пасажир повертає невикористані квитки, сплачені банківською карткою в касі, з формуванням акту про повернення
- пасажир повертає невикористані квитки, придбані в Україні, але здані за кордоном
- пасажир повертає групове замовлення (повністю або частково)
- пасажир повертає квитки за поїздку, скасовану з вини залізниці
- пасажир був переведений у вагон нижчої категорії, ніж зазначено в його квитку, і прагне отримати різницю у вартості квитка
"Ми ще допрацьовуємо сервіс, тож повернення паперових квитків, придбаних у касі, стане доступним пізніше. Робимо все можливе, щоб зробити сервіси залізниці сучаснішими", - додали в Укрзалізниці.
- Раніше в Укрзалізниці повідомили, що найближчим часом не планують підвищувати вартість квитків на потяги, які курсують усередині країни. Водночас незначно подорожчали закордонні поїздки.
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