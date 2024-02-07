Укрзалізниця запустила онлайн-сервіс претензійного повернення квитків: як ним скористатися

Про це інформує пресслужба Укрзалізниці.

Вказано, що відтепер для того, щоб повернути квиток, коли повернення в режимі онлайн вже закрите або недоступне не потрібно заповнювати паперову заяву - достатньо електронної версії.

Щоб це зробити, потрібно перейти за посиланням та у вкладці "Претензійне повернення квитків" заповнити електронний бланк заяви, дотримуючись інструкцій на сайті. Після цього її потрібно підписати за допомогою Дія.Підпис та

дочекатись результатів розгляду.

"Час розгляду заяви залишається незмінним, а оформити її відтепер можна з будь-якої точки світу - достатньо мати Дія.Підпис та стабільний інтернет-звʼязок", - йдеться у повідомленні.

В Укрзалізниці нагадали, що оформити претензійне оформлення квитків можна лише за наявності відмітки на квиткові, яка засвідчує, що:

пасажир не використав квиток через хворобу або нещасний випадок та повертає квитки пізніше, ніж за годину після відправлення поїзда

пасажир проїхав тільки частину дороги, не використавши квиток повністю

пасажир повертає невикористані квитки, сплачені банківською карткою в касі, з формуванням акту про повернення

пасажир повертає невикористані квитки, придбані в Україні, але здані за кордоном

пасажир повертає групове замовлення (повністю або частково)

пасажир повертає квитки за поїздку, скасовану з вини залізниці

пасажир був переведений у вагон нижчої категорії, ніж зазначено в його квитку, і прагне отримати різницю у вартості квитка

"Ми ще допрацьовуємо сервіс, тож повернення паперових квитків, придбаних у касі, стане доступним пізніше. Робимо все можливе, щоб зробити сервіси залізниці сучаснішими", - додали в Укрзалізниці.