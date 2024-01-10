В Укрзалізниці розповіли, чи підвищуватимуть вартість квитків на потяги

Про це в інтерв'ю "Українському Радіо" сказав керівник із пасажирських комунікацій Укрзалізниці Олександр Шевченко.

"У грудні ми зробили часткове подорожчання міжнародних квитків, необхідне, щоб ціна всередині країни залишалася незмінною", - сказав він.

За його словами, загалом Укрзалізниця вийшла на довоєнні показники перевезень пасажирів. Торік вона перевезла 25 млн осіб у потягах далекого сполучення.

До Європи Укрзалізниця торік перевезла рекордні 2,1 млн пасажирів.

"Зараз, по суті, ми — єдина логістична артерія, що везе все і всіх", — зауважив Шевченко.