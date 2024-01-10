В Укрзалізниці розповіли, чи підвищуватимуть вартість квитків на потяги
Укрзалізниця найближчим часом не планує підвищувати вартість квитків на потяги, які курсують усередині країни. Водночас незначно подорожчали закордонні поїздки
Про це в інтерв'ю "Українському Радіо" сказав керівник із пасажирських комунікацій Укрзалізниці Олександр Шевченко.
"У грудні ми зробили часткове подорожчання міжнародних квитків, необхідне, щоб ціна всередині країни залишалася незмінною", - сказав він.
За його словами, загалом Укрзалізниця вийшла на довоєнні показники перевезень пасажирів. Торік вона перевезла 25 млн осіб у потягах далекого сполучення.
До Європи Укрзалізниця торік перевезла рекордні 2,1 млн пасажирів.
"Зараз, по суті, ми — єдина логістична артерія, що везе все і всіх", — зауважив Шевченко.
- Раніше повідомлялося, що у 2023 році Укрзалізниця здійснила 1100 евакуаційних рейсів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.35 Купівля 38.35Продаж 39.16
- EUR Купівля 41.97Продаж 43.03
- Актуальне
- Важливе