МОЗ затвердило перших вісім учасників Ради з відновлення Охматдиту

Про це

"Це представники від благодійників, які зробили найбільші пожертви, проєктів міжнародної технічної допомоги, дипломатичних установ іноземних держав в Україні, міжнародних та міжурядових організацій і фондів, а також по одному представнику МОЗ України та НДСЛ "Охматдит"", - йдеться у повідомленні.

До Ради увійшли:

Яко СІЛЬЄ , постійний представник Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй в Україні.

, постійний представник Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй в Україні. Ігор Кацитадзе , спеціаліст з охорони здоровʼя Дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) в Україні.

, спеціаліст з охорони здоровʼя Дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) в Україні. Донатас Буткус , радник-посланник Посольства Литовської Республіки в Україні.

, радник-посланник Посольства Литовської Республіки в Україні. Володимир Кудрицький , голова правління ПрАТ "Національна енергетична компанія Укренерго".

, голова правління ПрАТ "Національна енергетична компанія Укренерго". Назар Купибіда , член Ради Директорів, віцепрезидент з фінансів АТ "Концерн ГАЛНАФТОГАЗ".

, член Ради Директорів, віцепрезидент з фінансів АТ "Концерн ГАЛНАФТОГАЗ". Юлія Висоцька , директор ПрАТ "Науково-виробниче об’єднання "Практика".

, директор ПрАТ "Науково-виробниче об’єднання "Практика". Євгеній Гончар , начальник відділу з формування політики у сфері програми медичних гарантій та медичного обслуговування Департаменту медичних послуг Міністерства охорони здоровʼя України.

, начальник відділу з формування політики у сфері програми медичних гарантій та медичного обслуговування Департаменту медичних послуг Міністерства охорони здоровʼя України. Олена Ларіна, провідний фахівець з внутрішнього контролю НДСЛ "Охматдит" МОЗ України.

Що відомо про атаку на Охматдит

Росія 8 липня завдала удару по дитячій лікарні стратегічною крилатою ракетою X-101. На місці трагедії виявили уламки корпуса задньої частини ракети з серійним номером, а також її частину руля.

Наступного дня аварійно-рятувальні роботи на території Охматдиту в Києві завершили, на той час було відомо про двох загиблих і 32 поранених людей. Однак 10 липня стало відомо, що в лікарні помер хлопчик, який на момент атаки перебував у реанімації. Уранці 12 липня в Києві помер 7-річний хлопчик з Прикарпаття, який також був в Охматдиті під час російської атаки.

9 серпня дослідники Conflict Armament Research (CAR) виявили, що ракету, яка влучила в дитячу лікарню "Охматдит" 8 липня, виготовили ​​в Росії лише за кілька тижнів, а можливо, навіть за кілька днів до нападу.