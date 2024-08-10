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МОЗ затвердило перших вісім учасників Ради з відновлення Охматдиту

Марія Науменко
10 серпня, 2024 субота
11:02
Суспільство ракетна атака на Охматдит

Міністерство охорони здоров'я України офіційно затвердило перших 8 учасників Ради з відновлення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит"

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Про це 

"Це представники від благодійників, які зробили найбільші пожертви, проєктів міжнародної технічної допомоги, дипломатичних установ іноземних держав в Україні, міжнародних та міжурядових організацій і фондів, а також по одному представнику МОЗ України та НДСЛ "Охматдит"", - йдеться у повідомленні.

До Ради увійшли: 

  • Яко СІЛЬЄ, постійний представник Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй в Україні.
  • Ігор Кацитадзе, спеціаліст з охорони здоровʼя Дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) в Україні. 
  • Донатас Буткус, радник-посланник Посольства Литовської Республіки в Україні.
  • Володимир Кудрицький, голова правління ПрАТ "Національна енергетична компанія Укренерго".
  • Назар Купибіда, член Ради Директорів, віцепрезидент з фінансів АТ "Концерн ГАЛНАФТОГАЗ".
  • Юлія Висоцька, директор ПрАТ "Науково-виробниче об’єднання "Практика".
  • Євгеній Гончар, начальник відділу з формування політики у сфері програми медичних гарантій та медичного обслуговування Департаменту медичних послуг Міністерства охорони здоровʼя України.
  • Олена Ларіна, провідний фахівець з внутрішнього контролю НДСЛ "Охматдит" МОЗ України.

Що відомо про атаку на Охматдит

Росія 8 липня завдала удару по дитячій лікарні стратегічною крилатою ракетою X-101. На місці трагедії виявили уламки корпуса задньої частини ракети з серійним номером, а також її частину руля.

Наступного дня аварійно-рятувальні роботи на території Охматдиту в Києві завершили, на той час було відомо про двох загиблих і 32 поранених людей. Однак 10 липня стало відомо, що в лікарні помер хлопчик, який на момент атаки перебував у реанімації. Уранці 12 липня в Києві помер 7-річний хлопчик з Прикарпаття, який також був в Охматдиті під час російської атаки.

9 серпня дослідники Conflict Armament Research (CAR) виявили, що ракету, яка влучила в дитячу лікарню "Охматдит" 8 липня, виготовили ​​в Росії лише за кілька тижнів, а можливо, навіть за кілька днів до нападу.

Теги:
Медицина
Здоров'я
Війна з Росією
новини Києва
відбудова України
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