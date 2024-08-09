Дослідники CAR з'ясували, коли виготовили ракету, яка влучила в Охматдит 8 липня

Про це йдеться в матеріалі Conflict Armament Research.

30 липня слідчі CAR – незалежної дослідницької організації, яка відстежує постачання зброї, – задокументували залишки ракети, яка влучила в Охматдит.

CAR ідентифікував ракету як російську Х-101. Оцінка CAR підтверджує заяви інших дослідницьких організацій, зроблені на основі аналізу відео атаки.

Аналіз CAR, заснований на фізичному дослідженні слідів на залишках, показує, що ракету, яка влучила в лікарню Охматдит, виготовили щонайбільше за три місяці до атаки. А можливо – навіть за вісім днів.

Такі висновки зробили на основі досліджень, зокрема, частини ракетного двигуна і хвостової частини ракети Х-101.

Фото: скриншот/storymaps.arcgis.com

На хвостовій частині ракети дослідники задокументували частини 13-значного виробничого номера (31526379XXXXX). Цей формат узгоджується з позначками, які дослідники зафіксували на 11 інших російських ракетах Х-101 в Україні від 2022 року.

CAR приховав останні п’ять цифр, які б однозначно ідентифікували ракету, відповідно до своєї методології відстеження.

Фото: скриншот/storymaps.arcgis.com

Перші три цифри (315) виробничого номера є загальними для всіх російських ракет Х-101, які CAR задокументував в Україні, як і наступні три цифри (263). CAR знає про два варіанти останнього маркування, але задокументував "263" на всіх нещодавно виготовлених ракетах.

Цифри "7" і "9" вказують на те, що ракета була виготовлена ​​в другому кварталі 2024 року (між 1 квітня і 30 червня 2024 року), згідно з раніше опублікованою методологією CAR. З огляду на те, що удару по Охматдиту Росія завдала 8 липня, це підтверджує, що ракету виготовлено всього за кілька тижнів або, можливо, й днів до атаки.

Короткий проміжок часу між виробництвом ракети та її розгортанням відповідає тенденції, згідно з якою крилаті ракети з великими активами Росія використовує протягом двох місяців після виробництва. CAR фіксує таку тенденцію від грудня 2022 року.

Що відомо про атаку на Охматдит

Росія 8 липня завдала удару по дитячій лікарні стратегічною крилатою ракетою X-101. На місці трагедії виявили уламки корпуса задньої частини ракети з серійним номером, а також її частину руля.

Наступного дня аварійно-рятувальні роботи на території Охматдиту в Києві завершили, на той час було відомо про двох загиблих і 32 поранених людей. Однак 10 липня стало відомо, що в лікарні помер хлопчик, який на момент атаки перебував у реанімації. Уранці 12 липня в Києві помер 7-річний хлопчик з Прикарпаття, який також був в Охматдиті під час російської атаки.