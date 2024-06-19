"Може, ви просто перестанете красти?": політолог Бобиренко про заяви влади, що корупція є російським ІПСО
Політолог Віктор Бобиренко зауважив, що говорити про корупцію в Україні вже прирівнюється до російського ІПСО, в той час, як на розкрадання під час воєнного стану немає достатньої реакції влади
Про це він заявив у етері Еспресо.
"У нас якщо ми говоримо про корупцію у владі, то відразу це прирівнюють до російського ІПСО. А може ви просто перестанете красти й перестанете жити на відкати?! Я зараз дуже часто їжджу по прифронтових громадах і спостерігаю за побудовою фортифікацій. Спілкувався з хлопцями, які займаються цим будівництвом. Їм платять готівкою по 1000 грн кожного дня, навіть коли роботи не ведуться. Наголошую, готівкою, і вони не офіційно працевлаштовані. Хіба це не корупція. І ці мої слова Сергій Лещенко теж назве російським ІПСО", - розповів Бобиренко.
Політолог наголосив, що про корупцію в Україні слід говорити в усіх ЗМІ та на всіх майданчиках.
"Тобто, наживатись під час війни є нормальним, а говорити про це - зрада. Про це потрібно говорити. Говорити про те, що Офіс президента вже давно не сповідує демократичні цінності. Вони вже діють, як режим Орбана в Угорщині", - додав він.
- 10 червня народний депутат Михайло Бондар повідомив, що вже відкрито близько 30 кримінальних проваджень щодо розтрати коштів під час побудови фортифікаційних споруд в Україні. Загальна сума коштів, які фігурують у провадженнях, – 20 млрд грн
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.44 Купівля 40.44Продаж 40.96
- EUR Купівля 43.42Продаж 44.18
- Актуальне
- Важливе