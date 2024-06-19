"Може, ви просто перестанете красти?": політолог Бобиренко про заяви влади, що корупція є російським ІПСО

Про це він заявив у етері Еспресо.

"У нас якщо ми говоримо про корупцію у владі, то відразу це прирівнюють до російського ІПСО. А може ви просто перестанете красти й перестанете жити на відкати?! Я зараз дуже часто їжджу по прифронтових громадах і спостерігаю за побудовою фортифікацій. Спілкувався з хлопцями, які займаються цим будівництвом. Їм платять готівкою по 1000 грн кожного дня, навіть коли роботи не ведуться. Наголошую, готівкою, і вони не офіційно працевлаштовані. Хіба це не корупція. І ці мої слова Сергій Лещенко теж назве російським ІПСО", - розповів Бобиренко.

Політолог наголосив, що про корупцію в Україні слід говорити в усіх ЗМІ та на всіх майданчиках.

"Тобто, наживатись під час війни є нормальним, а говорити про це - зрада. Про це потрібно говорити. Говорити про те, що Офіс президента вже давно не сповідує демократичні цінності. Вони вже діють, як режим Орбана в Угорщині", - додав він.