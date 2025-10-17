"Можна записати гріх, щоб не забути": священник ПЦУ отець Андрій Новосад розробив застосунок для сповіді

Про це в ефірі Еспресо розповів священник ПЦУ з Тернопільщини, отець Андрій Новосад.

"У першу чергу цей застосунок допоможе ознайомитися з тим, що таке сповідь. Адже деколи людина, коли приходить до сповіді, не до кінця розуміє, що це таке. І їй потрібно знати, які кроки слід зробити. Наприклад, коли відкриваєш цей застосунок, там відразу є ознайомлення: що таке сповідь, що таке Причастя. Тобто основні питання, які дають відповідь на те, як усе відбувається, що може трапитися під час сповіді та що потрібно зробити, щоб підготуватися", - пояснив отець Андрій Новосад.

За словами священника, у соціальних мережах люди кажуть, що дуже цікаво, що в цьому застосунку для сповіді є нотатки. Можна записати гріх, навіть коли він трапився протягом дня, щоб потім не забути.

"За статистикою, яку мені надав PlayMarket, на вчорашній день, застосунок встановили близько 500 людей. Серед тих, хто встановив цей додаток, найбільше користувачів - з України, також Сполучені Штати Америки, Італія та Канада", - додав отець Андрій Новосад.