МВС запроваджує інститут помічників щодо ветеранської політики у своїх підрозділах

Про це розповів радник глави МВС Дмитро Фінашин.

За його словами, помічники з питань ветеранської політики комунікуватимуть із ветеранами з регіонів, державними установами, органами місцевого самоврядування й громадськими організаціями.

Водночас у МВС також стартували проєкти щодо працевлаштування ветеранів.

"Запустили проєкт щодо працевлаштування поліцейських, але для цього потрібні були зміни до нормативної бази та законодавства. Це процес тривалий, але наразі є вагомі зрушення. Також ми вже внесли зміни до Наказу НГУ, тепер бійці Нацгвардії, які були визнані непридатними до військової служби, можуть бути заміщені на певних категоріях посад. До того, командир підрозділу може сам визначати посаду для свого військового. Такі самі зміни проводяться в Державній прикордонній службі. Головний акцент в нашій роботі – на працевлаштуванні. Наразі працевлаштовуємо бійців у навчальні заклади, ДСНС до інституту помічників з ветеранської політики", – зауважив Фінашин.