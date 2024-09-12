МЗС України закликало хасидів відмовитися від поїздок до Умані на Рош га-Шана

Про це повідомляє посольство України в Ізраїлі.

"Триваюча повномасштабна військова агресія росії проти України створює реальні загрози життю і безпеці людей, унеможливлюючи гарантування безпеки іноземних громадян на території України", - йдеться у повідомленні.

Саме через це Міністерство просить уникати поїздок до Умані на святкування Рош га-Шана.

У разі прийняття рішення про відвідання міста всупереч зазначеним застереженням Міністерство закликає зважати на те, що в Україні діє правовий режим воєнного стану, що передбачає низку додаткових регулювань.

Обставини, які можуть ускладнювати перебування паломників в Україні і які варто враховувати при плануванні поїздок:

відсутність достатньої кількості приміщень цивільного захисту для укриття паломників у місцях їхнього масового перебування,

перевантаженість наземного транспортного сполучення з Україною та можливі значні затримки руху залізничного транспорту через масовані обстріли об’єктів транспортної інфраструктури,

відсутність достатньої кількості медичного персоналу та медичних закладів для забезпечення медичного обслуговування паломників,

можливість запровадження додаткового регулювання в’їзду (онлайн-реєстрація) та перебування прочан-хасидів в Україні.

Минулого року до Умані на святкування Рош га-Шана прибули понад 32 тисячі 332 паломників-хасидів.