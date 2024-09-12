МЗС України закликало хасидів відмовитися від поїздок до Умані на Рош га-Шана
Міністерство закордонних справ України закликало хасидів утриматися від приїзду до Умані Черкаської області на святкування єврейського Нового року - Рош га-Шана
Про це повідомляє посольство України в Ізраїлі.
"Триваюча повномасштабна військова агресія росії проти України створює реальні загрози життю і безпеці людей, унеможливлюючи гарантування безпеки іноземних громадян на території України", - йдеться у повідомленні.
Саме через це Міністерство просить уникати поїздок до Умані на святкування Рош га-Шана.
У разі прийняття рішення про відвідання міста всупереч зазначеним застереженням Міністерство закликає зважати на те, що в Україні діє правовий режим воєнного стану, що передбачає низку додаткових регулювань.
Обставини, які можуть ускладнювати перебування паломників в Україні і які варто враховувати при плануванні поїздок:
- відсутність достатньої кількості приміщень цивільного захисту для укриття паломників у місцях їхнього масового перебування,
- перевантаженість наземного транспортного сполучення з Україною та можливі значні затримки руху залізничного транспорту через масовані обстріли об’єктів транспортної інфраструктури,
- відсутність достатньої кількості медичного персоналу та медичних закладів для забезпечення медичного обслуговування паломників,
- можливість запровадження додаткового регулювання в’їзду (онлайн-реєстрація) та перебування прочан-хасидів в Україні.
Минулого року до Умані на святкування Рош га-Шана прибули понад 32 тисячі 332 паломників-хасидів.
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