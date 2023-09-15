До Умані на святкування Рош га-Шана прибули понад 32 тис. хасидів

Про це пише МВС.

"Станом на 08:00 15 вересня до міста Умань прибуло 32 тисячі 332 паломників-хасидів. За добу державний кордон в пунктах пропуску перетнули 10 тисяч 88 паломників", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для ретельної перевірки та реєстрації паломників в Умані правоохоронці розгорнули контрольно-пропускні пункти. Натомість у місцях масового скупчення паломників здійснюється цілодобове чергування на 7 постах.

Святкування Рош га-Шана: що відомо

У серпні посол України в Ізраїлі Корнійчук казав, що Україна розглядає питання призупинення безвізу з Ізраїлем із двох причин. Перша – через складність гарантувати безпеку паломникам, які збираються до Умані. "Ми говоримо, що ми не можемо убезпечити від ракет і дронів. Нам, вибачте, не вистачає (засобів ППО – ред.) для забезпечення безпеки своїх міст. Посольство наполягає на тому, що якщо ви (Ізраїль – ред.) з якихось причин не хочете виділяти засоби ППО, продавати їх для того, щоб захистити цивільних українських громадян, можливо, ви хочете захистити своїх", - сказав дипломат.

Також він зазначив, що росіяни можуть вдарити ракетами по Умані, аби звинуватити в цьому Україну.

10 вересня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу закликав хасидів утриматися від приїзду до Умані на святкування Рош га-Шана. Однак вони вже кілька днів прибувають на Черкащину.

Крім цього, до Умані прибули поліцейські з Ізраїлю. Разом з українськими колегами вони забезпечуватимуть охорону правопорядку під час святкування Рош га-Шана.