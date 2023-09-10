Нетаньяху просить хасидів цьогоріч не відвідувати Умань

Про це пише The Times of Israel.

"Громадяни Ізраїлю, які їдуть в Україну, повинні нести особисту відповідальність за свої поїздки. Не завжди нас Бог оберігав, ні на європейській землі, ні на українській", - заявив Нетаньяху на засіданні Кабміну.

Він також заявив, що в Україні немає достатньої кількості укриттів, щоб захистити великий наплив туристів.

Попри це уряд Ізраїлю схвалює 4 мільйони шекелів (близько 1 мільйону доларів) для допомоги паломникам. Ці кошти підуть на центри регулювання черг на кордоні, надання допомоги для прискорення перевірок безпеки за погодженням із владою та службами безпеки України, а також на штаби з надзвичайних ситуацій.

Довідка

Рош га-Шана – єврейський Новий рік, який святкують два дні поспіль на молодик осіннього місяця тишрей за єврейським календарем. Із цього дня починається відлік днів нового єврейського року.