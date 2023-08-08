Хасидів закликали не їхати до Умані на Рош га-Шана

Про це повідомляє очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Ми рекомендуємо паломникам максимально утриматися від відвідин Умані, враховуючи війну, регулярні масовані обстріли нашої країни та можливі провокації з боку Росії", - йдеться у заяві.

В ОВА водночас розуміють, що частина вірян, як і торік, усе ж наважаться приїхати на Рош га-Шана. Тому адміністрація, міська влада, сектор безпеки й оборони та усі профільні служби вже працюють превентивно.

Було проведено засідання спецкомісії за участі заступника Надзвичайного і Повноважного Посла Держави Ізраїль в Україні пані Лірон Фінкельштейн.

"Передусім координуємо свою роботу щодо безпекових заходів. Вони, як і торік, будуть посилені. У деталях поінформую згодом. Також пропрацьовуємо інші напрями, маючи досвід попередніх святкувань. Ідеться про надання меддопомоги, функціонування закладів громадського харчування, роботу комунальників, протиепідемічні заходи та ін", - заявив Табурець.