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Понад 30 тисяч хасидів хочуть приїхати до Умані на святкування Рош га-Шана

17 серпня, 2023 четвер
13:26
Суспільство хасиди Умань

Більше ніж 30 тисяч хасидів мають намір прибути до Умані Черкаської області на святкування єврейського Нового року - Рош га-Шана

Про це повідомляє Державна служба України з етнополітики та свободи совісті.

"Попри наполегливі рекомендації паломникам максимально утриматися від прощі до Умані, враховуючи війну, регулярні масовані обстріли нашої країни та можливі провокації з боку Росії, хасиди сприймають цю подорож як свій релігійний обов’язок", - йдеться у повідомленні.

Головні питання, над якими вже працюють, містять організацію в'їзду та реєстрації, забезпечення безпеки паломників, благоустрій району, проживання та харчування учасників паломництва, а також створення достойних умов для вільного вираження їхніх релігійних почуттів.

Зазначається, що мер Умані Ірина Плетньова зазначила, що убезпечити укриттями від обстрілів таку кількість людей, до того ж сконцентрованих на відносно малій площі, практично неможливо.

Довідка.

Рош га-Шана – єврейський Новий рік, який святкують два дні поспіль на молодик осіннього місяця тишрей за єврейським календарем. Із цього дня починається відлік днів нового єврейського року.

  • Влада Черкаської області закликала хасидів уникнути поїздок до Умані на Рош га-Шана.
Культура
Україна
Умань
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