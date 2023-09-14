Святкування Рош га-Шана: до Умані задля безпеки паломників прибула ізраїльська поліція
До Умані прибули поліцейські з Ізраїлю. Разом з українськими колегами вони забезпечуватимуть охорону правопорядку під час святкування Рош га-Шана
Про це повідомила пресслужба МВС України.
"Поліція Ізраїлю прибула до Умані на період святкування Рош га-Шана. Спільно з українськими поліцейськими вони несуть службу в місцях паломництва хасидів", - ідеться у повідомленні.
У відомстві уточнили, що правоохоронці з Ізраїлю узялися до патрулювання вже сьогодні.
Відомо, що за добу державний кордон в пунктах пропуску перетнули 8 тис. 726 паломників-хасидів. Загалом очікується прибуття близько 30 тис. паломників.
"З метою забезпечення пожежної та техногенної безпеки на період з 12 по 19 вересня розгорнуто зведений загін ГУ ДСНС України у Черкаській області. Залучено пересувний пункт управління ДСНС, тактичний пожежний робот, кінологічний розрахунок та розрахунок на спеціальній машині радіаційної та хімічної розвідки", - розповіли у МВС про заходи безпеки.
Уточнюється, що у місцях масового скупчення паломників здійснюється цілодобове чергування на 7 постах. Додатково залучено піші патрулі ДСНС.
Святкування Рош га-Шана: що відомо
У серпні посол України в Ізраїлі Корнійчук казав, що Україна розглядає питання призупинення безвізу з Ізраїлем із двох причин. Перша – через складність гарантувати безпеку паломникам, які збираються до Умані. "Ми говоримо, що ми не можемо убезпечити від ракет і дронів. Нам, вибачте, не вистачає (засобів ППО – ред.) для забезпечення безпеки своїх міст. Посольство наполягає на тому, що якщо ви (Ізраїль – ред.) з якихось причин не хочете виділяти засоби ППО, продавати їх для того, щоб захистити цивільних українських громадян, можливо, ви хочете захистити своїх", - сказав дипломат.
Також він зазначив, що росіяни можуть вдарити ракетами по Умані, аби звинуватити в цьому Україну.
10 вересня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу закликав хасидів утриматися від приїзду до Умані на святкування Рош га-Шана. Однак вони вже кілька днів прибувають на Черкащину.
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