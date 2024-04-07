На Андріївському узвозі в Києві на місці історичної садиби Тарнавського споруджують новобудову
У Києві на Андріївському узвозі, 26 на місці історичної садиби Тарнавського замість капітального ремонту споруджують новобудову
Про це повідомив активіст Дмитро Перов.
Про будівництво стало відомо випадково - через вітер, який зірвав ширму мальованого фасаду. За не видно частину будівлі з нової цегли.
Фото: www.facebook.com/AmiDPerov
"На місці маєтку титулярного радника Всеволода Тарнавського, 1870 р. вже височіє бетонний моноліт та видна нова цегла. Будівельний паспорт об’єкту, який розміщений чомусь у дворі - говорить лише про капітальний ремонт історичного будинку. До слова, згідно паспорту - його робить реставраційна майстерня", - написав активіст.
Фото: www.facebook.com/AmiDPerov
Також він зазначив, що будинок №26 та сусідній - №24 входять до комплексу пам’ятки національного значення - Андріївський узвіз.
- 12 листопада 2023 року повідомлялось, що будинок письменника Михайла Булгакова у Києві на Андріївському узвозі може бути позбавлений статусу об'єкта культурної спадщини національного значення.
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