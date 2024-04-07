На Андріївському узвозі в Києві на місці історичної садиби Тарнавського споруджують новобудову

Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

Про будівництво стало відомо випадково - через вітер, який зірвав ширму мальованого фасаду. За не видно частину будівлі з нової цегли.

Фото: www.facebook.com/AmiDPerov

"На місці маєтку титулярного радника Всеволода Тарнавського, 1870 р. вже височіє бетонний моноліт та видна нова цегла. Будівельний паспорт об’єкту, який розміщений чомусь у дворі - говорить лише про капітальний ремонт історичного будинку. До слова, згідно паспорту - його робить реставраційна майстерня", - написав активіст.

Фото: www.facebook.com/AmiDPerov

12 листопада 2023 року повідомлялось, що будинок письменника Михайла Булгакова у Києві на Андріївському узвозі може бути позбавлений статусу об'єкта культурної спадщини національного значення.

Також він зазначив, що будинок №26 та сусідній - №24 входять до комплексу пам’ятки національного значення - Андріївський узвіз.