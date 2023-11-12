У Києві музей Булгакова можуть позбавити статусу пам'ятки національного значення

Про це заявив тимчасовий виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв у телемарафоні.

Зазначається, що музей може отримати статус пам'ятки місцевого значення.

За словами Карандєєва, 13 пам'яток, які раніше мали статус національного значення, можуть вилучити з реєстру національного значення: "Деякі пам'ятки національного значення, які, можливо, мають не тільки ідеологічне забарвлення, але й справді є пам'ятками мистецтва й історії, можуть змінити свій статус із національного на місцевий".

"Будинок Булгакова на Подолі у місті Києві занесений до реєстру саме як місце, де проживав письменник Булгаков. Він очевидно має лишитися в реєстрі пам'яток, як приклад історичної архітектури Києва кінця ХІХ сторіччя. Без сумніву, ми будемо розглядати виключення цього об'єкту з реєстру пам'яток національного значення з можливим перенесенням до реєстру об'єктів місцевого значення", - додав Карандєєв.