У Києві музей Булгакова можуть позбавити статусу пам'ятки національного значення
Будинок письменника Михайла Булгакова у Києві на Андріївському узвозі може бути позбавлений статусу об'єкта культурної спадщини національного значення
Про це заявив тимчасовий виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв у телемарафоні.
Зазначається, що музей може отримати статус пам'ятки місцевого значення.
За словами Карандєєва, 13 пам'яток, які раніше мали статус національного значення, можуть вилучити з реєстру національного значення: "Деякі пам'ятки національного значення, які, можливо, мають не тільки ідеологічне забарвлення, але й справді є пам'ятками мистецтва й історії, можуть змінити свій статус із національного на місцевий".
"Будинок Булгакова на Подолі у місті Києві занесений до реєстру саме як місце, де проживав письменник Булгаков. Він очевидно має лишитися в реєстрі пам'яток, як приклад історичної архітектури Києва кінця ХІХ сторіччя. Без сумніву, ми будемо розглядати виключення цього об'єкту з реєстру пам'яток національного значення з можливим перенесенням до реєстру об'єктів місцевого значення", - додав Карандєєв.
- З липня цього року у Києві демонтували 60 пам’ятних об’єктів, які пов'язані з історією та культурою Росії й СРСР: надалі з публічного простору столиці планують усунути ще 56 об'єктів.
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