Пов'язані з РФ та СРСР: з липня у Києві демонтували 60 пам’ятних об’єктів, у планах ще 56

Про це йдеться на сайті КМДА.

Вказано, що демонтаж відбувся відповідно до рішення Київради "Про затвердження переліку об’єктів, що підлягають усуненню з публічного простору міста Києва", яке ухвалили у липні. Наразі було усунуто переважну більшість об'єктів, які були визначені цим рішенням.

"Пам’ятникам і меморіальним дошкам, що уособлюють радянське та імперське минуле, немає місця на території столиці. Спільно з експертами і представниками профільних інституцій проводимо масштабну роботу, щоб остаточно усунути з публічного простору всі ті об’єкти, що возвеличують країну-агресора", - наголосила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко

За її словами, зараз планують демонтувати ще шість об'єктів. Серед них є пам’ятки, що мають охоронний статус національного значення. Йдеться про пам’ятники Пушкіну, Щорсу, екіпажу бронепоїзда "Таращанець" тощо. Їх усунення з публічного простору стане можливим лише після зняття урядом із них охоронного статусу.

"Укотре звернулись до Міністерства культури та інформаційної політики України з проханням пришвидшити ухвалення постанови про виключення цих об’єктів із Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення. Щойно документ затвердять, місто одразу зможе законно демонтувати ці об’єкти", - повідомила Старостенко.

Заступниця голови КМДА додала, що наразі додатково погоджений перелік із 56 об’єктів, які також заплановано усунути з публічного простору столиці.