На Донеччині в зоні активних бойових дій перебувають 748 дітей, - ОВА

Про це повідомив представник Донецької ОВА Дмитро Петлін, передає Укрінформ.

"У нас ще Покровська громада увійшла в зону активних бойових дій… Зараз у нас загалом у 19 громадах області знаходяться населені пункти в зоні активних бойових дій і там мешкають близько 63 тис. осіб, з яких 748 – це діти", - розповів він.

Петлін підкреслив, що на Донеччині є загалом на обліку 34 територіальні громади на підконтрольній українській владі території.

У списку територіальних громад з населеними пунктами, які віднесені до зони бойових дій, зазначені Часовоярська, Торецька, Бахмутська, Соледарська, Званівська, Сіверська, Іллінівська, Костянтинівська, Лиманська, Гродівська, Курахівська, Мар’їнська, Мирноградська, Новгродівська, Очеретинська, Селидівська, Вугледарська, Новоселківська і тепер Покровська.

За словами представника Донецької ОВА, з регіону станом на 22 жовтня вивезли в межах евакуаційних заходів більш як 1 млн 165 тис. населення, з них 186 тис. 600 дітей і більш як 46 тис. людей з інвалідністю.