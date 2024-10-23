На Донеччині в зоні активних бойових дій перебувають 748 дітей, - ОВА
У населених пунктах Донецької області, які віднесені до зони бойових дій, живуть близько 63 тис. українців, серед яких 748 дітей
Про це повідомив представник Донецької ОВА Дмитро Петлін, передає Укрінформ.
"У нас ще Покровська громада увійшла в зону активних бойових дій… Зараз у нас загалом у 19 громадах області знаходяться населені пункти в зоні активних бойових дій і там мешкають близько 63 тис. осіб, з яких 748 – це діти", - розповів він.
Петлін підкреслив, що на Донеччині є загалом на обліку 34 територіальні громади на підконтрольній українській владі території.
У списку територіальних громад з населеними пунктами, які віднесені до зони бойових дій, зазначені Часовоярська, Торецька, Бахмутська, Соледарська, Званівська, Сіверська, Іллінівська, Костянтинівська, Лиманська, Гродівська, Курахівська, Мар’їнська, Мирноградська, Новгродівська, Очеретинська, Селидівська, Вугледарська, Новоселківська і тепер Покровська.
За словами представника Донецької ОВА, з регіону станом на 22 жовтня вивезли в межах евакуаційних заходів більш як 1 млн 165 тис. населення, з них 186 тис. 600 дітей і більш як 46 тис. людей з інвалідністю.
- Станом на 23 жовтня, із Мирнограда Донецької області евакуювали вже всіх дітей, водночас у Покровську їх залишається 59.
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