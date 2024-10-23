З Мирнограда на Донеччині евакуювали всіх дітей, у Покровську їх залишається 59, - голова ОВА Філашкін

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін в етері телемарафону.

"З Мирнограда вже евакуйовано всіх дітей, у Покровську дітей залишилося 59", - сказав він.

Також Філашкін підкреслив, що на півночі Донеччині, "де росіяни активно нищать водну інфраструктуру", змогли покращити ситуацію з водопостачанням завдяки підтримці міжнародних партнерів.