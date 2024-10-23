З Мирнограда на Донеччині евакуювали всіх дітей, у Покровську їх залишається 59, - голова ОВА Філашкін
Станом на 23 жовтня, із Мирнограда Донецької області евакуювали вже всіх дітей, водночас у Покровську їх залишається 59
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін в етері телемарафону.
"З Мирнограда вже евакуйовано всіх дітей, у Покровську дітей залишилося 59", - сказав він.
Також Філашкін підкреслив, що на півночі Донеччині, "де росіяни активно нищать водну інфраструктуру", змогли покращити ситуацію з водопостачанням завдяки підтримці міжнародних партнерів.
- У Покровську Донецької області станом на 16 жовтня залишалось 12 тис. людей, зокрема - 68 дітей. У Часовому Яру залишалися близько 400 мешканців.
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