На Харківщині відновили рух через Сіверський Донець мостом, який підірвали в лютому 2022 року

Про це повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Під час відновлення повністю замінили дві прогонові будови та дві опори, капітально відремонтували всі конструкції з урахуванням сучасних навантажень. Також встановили автономне освітлення на основі сонячних панелей, перильні та бар’єрні огородження, нанесли розмітку.

Фото: Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України

Сапери підірвали міст ще в лютому 2022 року під час наступу російської армії. Тоді підірвали лише два прогони моста, аби відновити споруду можна було якомога швидше та з мінімальними затратами.

В Агенстві кажуть, що загалом на Харківщині тривають роботи на 13 штучних спорудах. Ще на 9 запланованих до відновлення споруд роботи призупинили або ще не розпочали через близькість до лінії фронту.