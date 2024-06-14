На Харківщині відновили рух через Сіверський Донець мостом, який підірвали в лютому 2022 року
На Харківщині відновили рух мостом через річку Сіверський Донець. Його підірвали ще в лютому 2022 року під час наступу РФ
Про це повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.
Під час відновлення повністю замінили дві прогонові будови та дві опори, капітально відремонтували всі конструкції з урахуванням сучасних навантажень. Також встановили автономне освітлення на основі сонячних панелей, перильні та бар’єрні огородження, нанесли розмітку.
Фото: Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури УкраїниСапери підірвали міст ще в лютому 2022 року під час наступу російської армії. Тоді підірвали лише два прогони моста, аби відновити споруду можна було якомога швидше та з мінімальними затратами.
В Агенстві кажуть, що загалом на Харківщині тривають роботи на 13 штучних спорудах. Ще на 9 запланованих до відновлення споруд роботи призупинили або ще не розпочали через близькість до лінії фронту.
- Влада Харкова не розглядає варіанту часткової евакуації населення міста для розв'язання його проблем через російські обстріли.
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