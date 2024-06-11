"Як на це відреагують військові?": Терехов не розглядає варіанту евакуації Харкова

Про це міський голова Харкова Ігор Терехов заявив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в кулуарах конференції "Відновлення Харкова. Основні цілі та плани".

"Скажіть, а як на це відреагують військові, які захищають нас?", - сказав він у відповідь про такий можливий варіант пожій

Терехов наголосив, що Харків націлений на відновлення.

"Ми будуватимемо метро, сучасний електротранспорт, електробуси, закуповуватимемо когенераційні установки", - зазначив мер.

Він додав, що в Харкові побудовано першу підземну школу і буде споруджено ще кілька до 1 вересня.

Він уточнив, що в Харкові зруйновано понад 9 тис. будинків, половину закладів освіти та дитячих садочків, 40 об'єктів охорони здоров'я, а з 23 березня в місті не залишилося жодної ТЕЦ і трансформаторної підстанції, тож сьогодні воно повністю заживлене з інших регіонів України.

Мер наголосив, що для того, щоб пережити майбутню зиму, Харків будує децентралізовану систему енергозабезпечення та опалення, а також водопостачання та потребує міжнародної підтримки.

За його словами, понад 150 тис. жителів міста наразі без житла, існує попит на відновлення і будівництво житла.