"Як на це відреагують військові?": Терехов не розглядає варіанту евакуації Харкова
Влада Харкова не розглядає варіанту часткової евакуації населення міста для розв'язання його проблем через російські обстріли
Про це міський голова Харкова Ігор Терехов заявив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в кулуарах конференції "Відновлення Харкова. Основні цілі та плани".
"Скажіть, а як на це відреагують військові, які захищають нас?", - сказав він у відповідь про такий можливий варіант пожій
Терехов наголосив, що Харків націлений на відновлення.
"Ми будуватимемо метро, сучасний електротранспорт, електробуси, закуповуватимемо когенераційні установки", - зазначив мер.
Він додав, що в Харкові побудовано першу підземну школу і буде споруджено ще кілька до 1 вересня.
Він уточнив, що в Харкові зруйновано понад 9 тис. будинків, половину закладів освіти та дитячих садочків, 40 об'єктів охорони здоров'я, а з 23 березня в місті не залишилося жодної ТЕЦ і трансформаторної підстанції, тож сьогодні воно повністю заживлене з інших регіонів України.
Мер наголосив, що для того, щоб пережити майбутню зиму, Харків будує децентралізовану систему енергозабезпечення та опалення, а також водопостачання та потребує міжнародної підтримки.
За його словами, понад 150 тис. жителів міста наразі без житла, існує попит на відновлення і будівництво житла.
- Російська армія 10 червня тричі обстріляла Харків керованими авіабомбами.
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