На Хмельниччині сталась деформація земляного полотна: закрито рух для потягу "Київ - Кам'янець-Подільський"

Про це повідомила Укрзалізниця.

"У зв'язку з деформацією земляного полотна на перегоні Нігин - Гуменці у Хмельницькій області тимчасово закритий рух для поїзда №139/140 Київ - Кам'янець-Подільський (разом із причіпними вагонами з Ужгорода)", - йдеться у повідомленні.

Кінцевою станцією для рейсу №139/140 Київ - Кам'янець-Подільський о 08:12 вимушено стане Нігин.

"Про хід ремонтних робіт ми сповіщатимемо додатково, наразі приносимо вибачення за зміни в маршруті через форсмажорні обставини", - додали в УЗ.