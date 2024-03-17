На Хмельниччині сталась деформація земляного полотна: закрито рух для потягу "Київ - Кам'янець-Подільський"
У ніч з 16 на 17 березня стало відомо про деформацію земляного полотна на перегоні Нігин - Гуменці у Хмельницькій області
Про це повідомила Укрзалізниця.
"У зв'язку з деформацією земляного полотна на перегоні Нігин - Гуменці у Хмельницькій області тимчасово закритий рух для поїзда №139/140 Київ - Кам'янець-Подільський (разом із причіпними вагонами з Ужгорода)", - йдеться у повідомленні.
Кінцевою станцією для рейсу №139/140 Київ - Кам'янець-Подільський о 08:12 вимушено стане Нігин.
"Про хід ремонтних робіт ми сповіщатимемо додатково, наразі приносимо вибачення за зміни в маршруті через форсмажорні обставини", - додали в УЗ.
- У середу, 13 березня, стало відомо, що Укрзалізниця оновила постільну білизну в потягах далекого сполучення.
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