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На Хмельниччині сталась деформація земляного полотна: закрито рух для потягу "Київ - Кам'янець-Подільський"

17 березня, 2024 неділя
01:32
Суспільство Укрзалізниця потяг

У ніч з 16 на 17 березня стало відомо про деформацію земляного полотна на перегоні Нігин - Гуменці у Хмельницькій області

Про це повідомила Укрзалізниця.

"У зв'язку з деформацією земляного полотна на перегоні Нігин - Гуменці у Хмельницькій області тимчасово закритий рух для поїзда №139/140 Київ - Кам'янець-Подільський (разом із причіпними вагонами з Ужгорода)", - йдеться у повідомленні.

Кінцевою станцією для рейсу №139/140 Київ - Кам'янець-Подільський о 08:12 вимушено стане Нігин.

"Про хід ремонтних робіт ми сповіщатимемо додатково, наразі приносимо вибачення за зміни в маршруті через форсмажорні обставини", - додали в УЗ.

  • У середу, 13 березня, стало відомо, що Укрзалізниця оновила постільну білизну в потягах далекого сполучення.
Теги:
Економіка
Хмельниччина
Укрзалізниця
Кам'янець-Подільський
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