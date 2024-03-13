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Укрзалізниця оновила постільну білизну в потягах далекого сполучення

13 березня, 2024 середа
21:51
Суспільство Укрзалізниця

У середу, 13 березня, стало відомо, що Укрзалізниця оновила постільну білизну в потягах далекого сполучення

Про це Укрзалізниця повідомила у фейсбуці.

Працівники УЗ екіпірують пасажирські вагони далекого сполучення новою постільною білизною. За словами пресслужби, компанія має на меті, щоб пасажири прибували вранці сповнені енергії, сил та гарних вражень від поїздки.

"Нехай ваш сон у вагонах Укрзалізниці буде найсолодшим, а комфорт - найвищим з новою постільною білизною", - наголосили в Укрзалізниці.

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Теги:
Відео
Економіка
Україна
Укрзалізниця
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