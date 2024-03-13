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Пасажири Укрзалізниці задонатили понад 2,7 млн грн на FPV-дрони "Грім" для ЗСУ

13 березня, 2024 середа
17:11
Суспільство Пасажири Укрзалізниці зібрали понад 2,7 мільйона гривень на дрони для Сил оборони

Пасажири Укрзалізниці, які купували "Бойовий" та "Розвідувальний" чай, задонатили 2 788 588 грн на FPV-дрони "Грім" для Сил оборони

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

"Минулого року Укрзалізниця, Армія дронів та виробник чаю Gemini запустили на поїздах по всій країні спеціальну чайну колекцію, яка допомагала зібрати гроші для закупівлі FPV-дронів «Грім» українського виробництва для Збройних сил України. За цей час пасажири випили 507 тис. склянок чаю, задонативши 2 788 588 грн", - йдеться у повідомленні.

Віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров зазначив, що частина коштів уже пішла на закупівлю бойових пташок для Сил оборони.

"Вони дають змогу ефективно працювати по ворогу на безпечній відстані. Перші 62 дрони-камікадзе вже передали до 110 ОМБр імені Марка Безручка - вона з березня 2022 року разом з іншими підрозділами тримала оборону в районі Авдіївки на Донецькому напрямку", - зазначив міністр. 

Після того, як у "Залізних крамницях" у Києві та Львові розпродадуть лімітовані колекції "Бойового" та "Розвідувального" чаю, іншу частину грошей передадуть на другу партію дронів.

  • 5 липня 2023 року Армія дронів запустила благодійну ініціативу з Укрзалізницею та виробником чаю Gemini, де подорожуючи можна задонатити на безпілотник.
  • 1 серпня 2023 року повідомлялося, що пасажири Укрзалізниці замовили понад 50,7 тис. пакетиків "Бойового" та "Розвідувального" чаю, зібравши 278 965 грн - цього достатньо для 13 FPV-дронів "Грім".
Теги:
Україна
Укрзалізниця
військові
ЗСУ
Війна з Росією
безпілотник
Військові новини
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