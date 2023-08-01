Укрзалізниця зібрала на продажу чаю майже 280 тис. грн на Армію дронів

Про це інформує Укрзалізниця.

"Цікаво, що лідером продажів є саме "Бойовий" чай - 62% від загальної кількості придбаних, а основна кількість чаю - близько 40 тисяч пакетиків, купується безпосередньо в поїзді під час мандрівки", - пише пресслужба.

Найбільше полюбляють спеціальний чай пасажири поїзда №105/106 Київ - Одеса, адже на нього купили найбільшу кількість пакетиків.

Загалом пасажири Укрзалізниці замовили 50 721 пакетик "Бойового" та "Розвідувального" чаю, зібравши 278 965 грн. За ці гроші придбають 13 FPV-дронів "Грім".

Повідомляється, що це не звичайний чай. Кожен пакетик дозволяє пограти в "Морський бій". Наразі він доступний двох видів: "Бойовий" із бергамотом і "Розвідувальний" на кримських травах.

5,5 грн з кожної чашки йде на закупівлю FPV-дронів для Збройних сил України.

Придбати чай можна під час купівлі квитків онлайн, а також у потязі, окрім Інтерсіті+.

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