На Київщині оновили систему оповіщення про повітряну тривогу: сигнал лунатиме лише в тих районах, де є реальна загроза

Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.

"Наприклад, у разі фіксації ворожих цілей сигнал надходитиме лише в частину області, що перебуває під безпосередньою загрозою, а не по всій Київщині", - зазначив Калашник.

Він розповів, що систему тестували сьогодні вночі спільно з Повітряними силами та ДСНС. Вона відпрацювала надійно й без збоїв.

"Це не просто технічне оновлення, а впровадження принципу адресного оповіщення, що відповідає вимогам часу для підтримки роботи бізнесу, навчального процесу в освітніх установах та решти сфер, що стосується війна – всіх", - наголосив очільник ОВА.

Він також додав, що наразі триває модернізація всієї регіональної системи оповіщення.

"Нова архітектура включає: сучасне обладнання; цифрові канали зв’язку; резервне живлення, що забезпечує автономну роботу навіть під час відключень. Наша мета – щоб кожна громада Київщини була вчасно попереджена й захищена", - резюмував Калашник.