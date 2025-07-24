На Київщині оновили систему оповіщення про повітряну тривогу: сигнал лунатиме лише в тих районах, де є реальна загроза
Починаючи із четверга, 24 липня, сигнал повітряної тривоги в Київській області буде диференційований. Він лунатиме лише в тих районах, де є реальна загроза
Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.
"Наприклад, у разі фіксації ворожих цілей сигнал надходитиме лише в частину області, що перебуває під безпосередньою загрозою, а не по всій Київщині", - зазначив Калашник.
Він розповів, що систему тестували сьогодні вночі спільно з Повітряними силами та ДСНС. Вона відпрацювала надійно й без збоїв.
"Це не просто технічне оновлення, а впровадження принципу адресного оповіщення, що відповідає вимогам часу для підтримки роботи бізнесу, навчального процесу в освітніх установах та решти сфер, що стосується війна – всіх", - наголосив очільник ОВА.
Він також додав, що наразі триває модернізація всієї регіональної системи оповіщення.
"Нова архітектура включає: сучасне обладнання; цифрові канали зв’язку; резервне живлення, що забезпечує автономну роботу навіть під час відключень. Наша мета – щоб кожна громада Київщини була вчасно попереджена й захищена", - резюмував Калашник.
- Раніше начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що у Києві не впроваджуватимуть ізраїльську систему оповіщення.
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