На Одещині масове отруєння після відвідин кафе: 8 дітей звернулися до лікарні
У місті Рені Одеської області масово отруїлися відвідувачі одного з кафе. Зокрема, до лікарні потрапили восьмеро дітей віком до 13 років
Про це інформує пресслужба поліції Одещини.
Зазначається, що отруєння людей сталося на початку цього тижня. Протягом дня до лікарні поступили шестеро дітей віком від 7 до 13 років, а також 38-річна мати з двома дітьми 10 і 12 років.
Пізніше лікарі надали відповідну допомогу і відпустили додому на амбулаторне лікування.
Під час перевірки правоохоронці встановили, що усі пацієнти вживали їжу в одному і тому ж кафе міста, після чого їм стало погано і вони звернулися до лікарні.
Відомості про подію ми внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.
"В рамках розпочатого провадження призначено низку експертиз. Встановлюються всі обставини події", - розповів начальник відділення поліції № 2 Ізмаїльського районного відділу поліції Микола Піщанський.
- У грудні 2023 року Полтавська ОВА заявила про госпіталізацію 27 студентів Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого з гострою кишковою інфекцією. Проте заклад вищої освіти заперечив інформацію щодо госпіталізації його студентів.
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