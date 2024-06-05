На Одещині масове отруєння після відвідин кафе: 8 дітей звернулися до лікарні

Про це інформує пресслужба поліції Одещини.

Зазначається, що отруєння людей сталося на початку цього тижня. Протягом дня до лікарні поступили шестеро дітей віком від 7 до 13 років, а також 38-річна мати з двома дітьми 10 і 12 років.

Пізніше лікарі надали відповідну допомогу і відпустили додому на амбулаторне лікування.

Під час перевірки правоохоронці встановили, що усі пацієнти вживали їжу в одному і тому ж кафе міста, після чого їм стало погано і вони звернулися до лікарні.

Відомості про подію ми внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.

"В рамках розпочатого провадження призначено низку експертиз. Встановлюються всі обставини події", - розповів начальник відділення поліції № 2 Ізмаїльського районного відділу поліції Микола Піщанський.