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На Одещині масове отруєння після відвідин кафе: 8 дітей звернулися до лікарні

5 червня, 2024 середа
13:05
Суспільство

У місті Рені Одеської області масово отруїлися відвідувачі одного з кафе. Зокрема, до лікарні потрапили восьмеро дітей віком до 13 років

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Про це інформує пресслужба поліції Одещини.

Зазначається, що отруєння людей сталося на початку цього тижня. Протягом дня до лікарні поступили шестеро дітей віком від 7 до 13 років, а також 38-річна мати з двома дітьми 10 і 12 років. 

Пізніше лікарі надали відповідну допомогу і відпустили додому на амбулаторне лікування. 

Під час перевірки правоохоронці встановили, що усі пацієнти вживали їжу в одному і тому ж кафе міста, після чого їм стало погано і вони звернулися до лікарні. 

Відомості про подію ми внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.

"В рамках розпочатого провадження призначено низку експертиз. Встановлюються всі обставини події", - розповів начальник відділення поліції № 2 Ізмаїльського районного відділу поліції Микола Піщанський.

  • У грудні 2023 року Полтавська ОВА заявила про госпіталізацію 27 студентів Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого з гострою кишковою інфекцією. Проте заклад вищої освіти заперечив інформацію щодо госпіталізації його студентів.
Теги:
Здоров'я
Одещина
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