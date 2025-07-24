На Одещині під час планових робіт підірвалося судно: троє людей загинули, є постраждалі
На Одещині під час планових робіт підірвалось судно-земснаряд, яке належить філії "Дельта-лоцман" державного підприємства "Адміністрація морських портів України". Загинули троє людей
Про це інформує Адміністрація морських портів України.
Інцидент стався напередодні, 23 липня, увечері.
Судно перебувало на гирлі "Бистре" для проведення планових робіт із 11-ма членами екіпажу.
Внаслідок вибуху загинули троє працівників АМПУ. Інші члени екіпажу наразі перебувають у лікарні.
"На місці події працюють відповідні служби. Деталі події уточнюються. Про результати буде повідомлено додатково. Державне підприємство "Адміністрація морських портів України" забезпечить всю необхідну підтримку родинам загиблих і тим, хто постраждав унаслідок надзвичайної події", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що морський підхідний канал гирло "Бистре" тимчасово закрито для руху суден.
"Прохід суден до/з морських портів Дунайського регіону наразі здійснюється Сулинським каналом", - додали в Адміністрації морських портів України.
- На початку червня у курортному селищі Затока на Одещині двоє чоловіків загинули внаслідок вибуху під час купання у морі.
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