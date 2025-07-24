На Одещині під час планових робіт підірвалося судно: троє людей загинули, є постраждалі

Про це інформує Адміністрація морських портів України.

Інцидент стався напередодні, 23 липня, увечері.

Судно перебувало на гирлі "Бистре" для проведення планових робіт із 11-ма членами екіпажу.

Внаслідок вибуху загинули троє працівників АМПУ. Інші члени екіпажу наразі перебувають у лікарні.

"На місці події працюють відповідні служби. Деталі події уточнюються. Про результати буде повідомлено додатково. Державне підприємство "Адміністрація морських портів України" забезпечить всю необхідну підтримку родинам загиблих і тим, хто постраждав унаслідок надзвичайної події", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що морський підхідний канал гирло "Бистре" тимчасово закрито для руху суден.

"Прохід суден до/з морських портів Дунайського регіону наразі здійснюється Сулинським каналом", - додали в Адміністрації морських портів України.