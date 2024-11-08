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На Одещині село Першотравневе перейменували на честь ГУР

Юлія Лаврук
8 листопада, 2024 п'ятниця
14:03
Суспільство село Гурівське

Село Першотравневе на Одещині перейменували на честь Головного управління розвідки. Тепер воно має назву Гурівське

Зміст

Про це повідомляє ГУР.

"Відповідне рішення ухвалили з метою відзначення важливого внеску української спецслужби у захист національних інтересів від зовнішніх загроз, зміцнення обороноздатності України та вшанування звитяг воєнних розвідників", - йдеться в повідомленні.

Інститут Національної пам'яті України зазначив, що під час повномасштабної війни з РФ воїни ГУР виконують комплекс складних завдань - від стратегічної розвідки до бойових  операцій зі звільнення українських земель, а також спеціальних місій на окупованих територіях та в тилу ворога, які підривають воєнний потенціал держави-агресора.

У ГУР також наголосили, що назва Гурівське невипадкова для Одещини, адже вона символізує тяглість історичних традицій у творенні національних спецслужб.

"Наприклад, саме в Одесі 1886 року народився видатний військовий діяч часів Української революції 1917-1921 років, генерал-хорунжий Армії Української Народної Республіки, один з організаторів військової спецслужби Державного Центру УНР в екзилі Всеволод Змієнко (1886-1938)", - додали в розвідці.

  • Верховна Рада в жовтні підтримала перейменування Южноукраїнська на Миколаївщині та Южного на Одещині. Водночас постанови про перейменування ще трьох міст провалили.
Теги:
Новини
Україна
військові
Одещина
Війна з Росією
декомунізація
ГУР
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