На Одещині село Першотравневе перейменували на честь ГУР

Про це повідомляє ГУР.

"Відповідне рішення ухвалили з метою відзначення важливого внеску української спецслужби у захист національних інтересів від зовнішніх загроз, зміцнення обороноздатності України та вшанування звитяг воєнних розвідників", - йдеться в повідомленні.

Інститут Національної пам'яті України зазначив, що під час повномасштабної війни з РФ воїни ГУР виконують комплекс складних завдань - від стратегічної розвідки до бойових операцій зі звільнення українських земель, а також спеціальних місій на окупованих територіях та в тилу ворога, які підривають воєнний потенціал держави-агресора.

У ГУР також наголосили, що назва Гурівське невипадкова для Одещини, адже вона символізує тяглість історичних традицій у творенні національних спецслужб.

"Наприклад, саме в Одесі 1886 року народився видатний військовий діяч часів Української революції 1917-1921 років, генерал-хорунжий Армії Української Народної Республіки, один з організаторів військової спецслужби Державного Центру УНР в екзилі Всеволод Змієнко (1886-1938)", - додали в розвідці.