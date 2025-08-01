На одне місце претендують щонайменше 4 людини, – Укрзалізниця про попит на квитки влітку

Про це УНІАН повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

За даними компанії, поїзди заповнені на 95–100%, а кількість запитів у застосунку суттєво перевищує наявну кількість місць. Наприклад, на напрямку Одеса — Київ було 30 тис. місць, але здійснено 125 тис. запитів. На потяг Київ — Львів було 70 тис. місць проти 210 тис. запитів.

"Попит на залізничні перевезення наразі перевищує технічні можливості Укрзалізниці. Так, якщо аналізувати попит за напрямком Одеса – Київ – Одеса з 1 по 16 липня: у поїздах було доступно 30 тис. місць, а пошуків цього напрямку в застосунку Укрзалізниці було здійснено 125 тис. Це більше, ніж 4 людини на одне фізично доступне місце в поїзді", - повідомили журналістам у пресслужбі УЗ.

Попит на гірські напрямки також зріс у рази: Київ — Яремче — на 460%, Київ — Буковель — на 406%.

Крім того, суттєво збільшилися групові перевезення: понад 4,8 тис. дитячих груп цього літа проти 2,6 тис. торік. Загалом перевезено 297 тис. дітей (здебільшого дітей військових, ВПО та загиблих захисників), що вдвічі більше, ніж торік. Також забезпечено перевезення понад 77 тис. військових через спецрезерв.