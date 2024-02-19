На Полтавщині стався прорив газопроводу: можливі відключення

Про це повідомляє голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"У селищі Велика Багачка стався порив газопроводу високого тиску. Бригади вже на місці, ліквідовують ситуацію. Загазованості території немає", - йдеться у повідомленні.

Пронін зазначає, що наразі газ у домівках є, проте фахівці попереджають про все ж можливі тимчасові відключення газу у Великій Багачці й селах Кротівщина, Довгалівка, Буряківщина, Затон, Байрак, Мала Решетилівка, Якимове та Балюки. Це понад 2900 абонентів.

"Бригади працюють у посиленому режимі, щоб якомога швидше відновити газопостачання до домівок людей. Ситуація на контролі", - додав очільник ОВА.