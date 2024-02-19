На Полтавщині стався прорив газопроводу: можливі відключення
19 лютого у селищі Велика Багачка на Полтавщині стався порив газопроводу високого тиску. Загазованості території немає, але попереджають про можливі тимчасові відключення газу в деяких населених пунктах
Про це повідомляє голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.
"У селищі Велика Багачка стався порив газопроводу високого тиску. Бригади вже на місці, ліквідовують ситуацію. Загазованості території немає", - йдеться у повідомленні.
Пронін зазначає, що наразі газ у домівках є, проте фахівці попереджають про все ж можливі тимчасові відключення газу у Великій Багачці й селах Кротівщина, Довгалівка, Буряківщина, Затон, Байрак, Мала Решетилівка, Якимове та Балюки. Це понад 2900 абонентів.
"Бригади працюють у посиленому режимі, щоб якомога швидше відновити газопостачання до домівок людей. Ситуація на контролі", - додав очільник ОВА.
- Укргазвидобування цього тижня запустило дві нові високодебітні свердловини: вони забезпечать видобуток 550 тисяч куб. м газу на добу.
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