На Сумщині судять чоловіка за виготовлення зброї для захисту села від росіян. Омбудсмен заявив, що бере справу на особистий контроль
У Сумській області судять місцевого жителя, який на початку повномасштабного вторгнення РФ власноруч виготовляв зброю для захисту свого села. Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на цю справу, заявивши, що "чоловік сумлінно виконував свій обов'язок"
Про це він повідомив у Telegram.
"Відповідно до ст. 17 Конституції України "Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу". Тож чоловік сумлінно виконував свій обов'язок, а опинився на лаві підсудних", - наголошує Лубінець.
Він підкреслює, що, відповідно до сюжету журналістів, чоловік виготовляв зброю для самозахисту й для оборони свого населеного пункту від окупантів.
"Тоді вся Україна виготовляла "коктейлі Молотова", а нині чоловік постав перед судом за прагнення захистити себе та односельчан", - наголошує омбудсмен.
"Беру цю справу на особистий контроль та буду вживати всіх належних заходів для захисту прав людини, адже здоровий глузд та справедливість мають перемогти!" - запевнив Лубінець.
- У листопаді минулого року "Суспільне.Суми" розповіло про Віталія Куколя - мешканця села Кам’янки на Сумщині, який з метою самозахисту виготовляв зброю на початку повномасштабної війни. Зазначено, що чоловік власноруч виготовляв вибухівку та замінував шлях між тоді окупованим Тростянцем і Кам’янкою. Також він допомагав виводити людей з окупації та співпрацював з 93-ю бригадою "Холодний яр".
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