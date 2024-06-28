На Сумщині судять чоловіка за виготовлення зброї для захисту села від росіян. Омбудсмен заявив, що бере справу на особистий контроль

Про це він повідомив у Telegram.

"Відповідно до ст. 17 Конституції України "Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу". Тож чоловік сумлінно виконував свій обов'язок, а опинився на лаві підсудних", - наголошує Лубінець.

Він підкреслює, що, відповідно до сюжету журналістів, чоловік виготовляв зброю для самозахисту й для оборони свого населеного пункту від окупантів.

"Тоді вся Україна виготовляла "коктейлі Молотова", а нині чоловік постав перед судом за прагнення захистити себе та односельчан", - наголошує омбудсмен.

"Беру цю справу на особистий контроль та буду вживати всіх належних заходів для захисту прав людини, адже здоровий глузд та справедливість мають перемогти!" - запевнив Лубінець.