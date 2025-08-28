На Вінниччині через атаку РФ знеструмлено залізничну інфраструктуру, поїзди курсуватимуть із затримками

Про це повідомила Укрзалізниця.

"Через масовану ворожу атаку та знеструмлення залізничної інфраструктури у Вінницькій області низка поїздів курсуватиме із затримками", – поінформувала пресслужба.

Це стосуватиметься рейсів:

№87 Запоріжжя – Ковель;

№139 Київ – Камʼянець-Подільський;

№77 Одеса – Ковель;

№3 Запоріжжя – Ужгород;

№47 Запоріжжя – Мукачево;

№32 Перемишль – Запоріжжя;

№92 Львів – Київ;

№52 Львів – Київ.

Деякі з них прямуватимуть в обʼїзд пошкоджених ділянок. Ті поїзди, які вже перебувають на них – їхатимуть під резервними тепловозами.