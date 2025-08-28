На Вінниччині через атаку РФ знеструмлено залізничну інфраструктуру, поїзди курсуватимуть із затримками
Через атаку росіян на Україну вночі 28 серпня у Вінницькій області є знеструмлення залізничної інфраструктури. Низка поїздів курсуватиме із затримками
Про це повідомила Укрзалізниця.
"Через масовану ворожу атаку та знеструмлення залізничної інфраструктури у Вінницькій області низка поїздів курсуватиме із затримками", – поінформувала пресслужба.
Це стосуватиметься рейсів:
- №87 Запоріжжя – Ковель;
- №139 Київ – Камʼянець-Подільський;
- №77 Одеса – Ковель;
- №3 Запоріжжя – Ужгород;
- №47 Запоріжжя – Мукачево;
- №32 Перемишль – Запоріжжя;
- №92 Львів – Київ;
- №52 Львів – Київ.
Деякі з них прямуватимуть в обʼїзд пошкоджених ділянок. Ті поїзди, які вже перебувають на них – їхатимуть під резервними тепловозами.
- У середу ввечері, 27 серпня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України. У Києві внаслідок атаки є постраждалі. Три людини загинули, серед них 14-річна дитина.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.09 Купівля 41.09Продаж 41.59
- EUR Купівля 47.72Продаж 48.38
- Актуальне
- Важливе