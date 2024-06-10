На які поїзди потрібно роздруковувати квитки: пояснення Укрзалізниці

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

"Ми вже звикли мати необхідні документи у себе в смартфоні. Електронні залізничні квитки – тим більше. Їх не потрібно ні роздруковувати, ні обмінювати в касі для подорожей внутрішніми рейсами. Але міжнародні рейси до Австрії та Угорщини — виняток", - наголосили у компанії.

Залізничники пояснюють, що міжнародний залізничний рух до цих країн здійснюється у партнерстві з угорськими та австрійськими залізничниками. У них свої правила: квиток має бути роздрукований.

Причина

Українські вагони RIC (прямий поїзд №749 Київ – Відень) або угорський поїзд (№146 Чоп – Відень) здійснюють транзитний рух. Під час курсування представники залізничних компаній можуть перевіряти проїзні документи, робити на них відповідні позначки, фіксувати дані щодо статистики та звітності, пояснили у пресслужбі.

Вартість розподіляється між залізницями країн пропорційно кількості кілометрів, яку проїхали пасажири територією тієї чи іншої країни, тож перевірка квитків є складовою частиною взаємного контролю.

Укрзалізниця надсилає усім пасажирам, які придбали квиток у застосунку УЗ до Угорщини чи Австрії, сповіщення pop-up про необхідність роздрукувати щойно придбаний квиток.

Сам бланк квитка також містить марковану інформацію про необхідність роздрукувати електронний квиток.

"Якщо пасажир з якихось причин не виконав цю вимогу, то можуть виникнути неприємні ситуації. Зокрема, залізничники сусідніх країн можуть вимагати оплати за транзитний рух", - підкреслили в Укрзалізниці.

Фото: https://t.me/UkrzalInfo