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На які поїзди потрібно роздруковувати квитки: пояснення Укрзалізниці

10 червня, 2024 понедiлок
20:48
Суспільство Новини Заходу України

В Укрзалізниці пояснили, що для подорожей внутрішніми рейсами квитки можна мати в електронному вигляді, проте для рейсів до Австрії та Угорщини обов'язково треба мати друковану версію

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Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

"Ми вже звикли мати необхідні документи у себе в смартфоні. Електронні залізничні квитки – тим більше. Їх не потрібно ні роздруковувати, ні обмінювати в касі для подорожей внутрішніми рейсами. Але міжнародні рейси до Австрії та Угорщини — виняток", - наголосили у компанії.

Залізничники пояснюють, що міжнародний залізничний рух до цих країн здійснюється у партнерстві з угорськими та австрійськими залізничниками. У них свої правила: квиток має бути роздрукований. 

Причина

Українські вагони RIC (прямий поїзд №749 Київ – Відень) або угорський поїзд (№146 Чоп – Відень) здійснюють транзитний рух. Під час курсування представники залізничних компаній можуть перевіряти проїзні документи, робити на них відповідні позначки, фіксувати дані щодо статистики та звітності, пояснили у пресслужбі. 

Вартість розподіляється між залізницями країн пропорційно кількості кілометрів, яку проїхали пасажири територією тієї чи іншої країни, тож перевірка квитків є складовою частиною взаємного контролю.

Укрзалізниця надсилає усім пасажирам, які придбали квиток у застосунку УЗ до Угорщини чи Австрії, сповіщення pop-up про необхідність роздрукувати щойно придбаний квиток. 

Сам бланк квитка також містить марковану інформацію про необхідність роздрукувати електронний квиток. 

"Якщо пасажир з якихось причин не виконав цю вимогу, то можуть виникнути неприємні ситуації. Зокрема, залізничники сусідніх країн можуть вимагати оплати за транзитний рух", - підкреслили в Укрзалізниці.

Фото: https://t.me/UkrzalInfo

  • Укрзалізниця посилила денне сполучення Києва та Львова новим швидкісним поїздом Інтерсіті+ №741/742 Київ — Львів.

Теги:
Україна
транспорт
Укрзалізниця
Австрія
Угорщина
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