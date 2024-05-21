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НАБУ та СБУ прийшли з обшуками до Державної судової адміністрації України

21 травня, 2024 вiвторок
12:41
Суспільство Державна судова адміністрація України

Національне антикорупційне бюро та Служба безпеки України у вівторок, 21 травня, проводять обшуки у приміщеннях Державної судової адміністрації України

Зміст

Про це інформує пресслужба ДСА. 

Вказано, що обшуки проходять для перевірки можливої причетності працівників департаменту інформаційних технологій Державної судової адміністрації України до вчинення кримінального правопорушення за  ч. 2 ст. 15 (замах на злочин) та ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України під час проведення тендерів. 

"ДСА України заявляє про нульову толерантність до корупції та усіляко сприятиме роботі правоохоронних органів для встановлення істини та притягнення винних до відповідальності. За корупційні злочини посадові особи будь-якого рангу і статусу мають нести невідворотне покарання", - йдеться у повідомленні. 

У ДСА нагадали, що у лютому 2024 року за результатами дисциплінарного провадження директору департаменту інформаційних технологій оголосили догану у зв’язку з проступками, передбаченими пунктами 4, 5, 15 частини 2 статті 65 закону України "Про державну службу". 

  • 24 липня 2023 року голову Державної судової адміністрації Олексія Сальнікова викрили на підбурюванні суддів Верховного Суду до взяття хабаря за винесення рішення на користь комерційного підприємства. 
Теги:
Україна
СБУ
НАБУ
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