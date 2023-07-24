НАБУ та САП викрили голову Державної судової адміністрації у хабарництві

Про це інформує Національне антикорупційне бюро.

Так, за даними слідства, Сальніков 5 березня 2023 року отримав від представника комерційного підприємства 7,5 тис. доларів. З них 5 тис. він повинен був передати суддям Верховного Суду за винесення рішення на користь цього підприємства. Ще 2 тис. доларів він залишив би собі за посередницькі послуги.

Також голова ДСА обіцяв посприяти у винесенні рішення суддями Верховного Суду. Зокрема він хотів залучити до цього його колишнього голову Всеволода Князєва. Однак після викриття останнього на отриманні хабаря поведінка Сальнікова різко змінилася: він почав ухилятися від вирішення питання і водночас не хотів повертати отримані ним гроші.

"Наразі детективи проводять обшук за місцем роботи голови ДСА України. Попередня кваліфікація - ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 190 КК України", - ідеться в повідомленні.

Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.