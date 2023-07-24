НАБУ та САП викрили голову Державної судової адміністрації у хабарництві
Голову Державної судової адміністрації Олексія Сальнікова викрили на підбурюванні суддів Верховного Суду до взяття хабаря за винесення рішення на користь комерційного підприємства
Про це інформує Національне антикорупційне бюро.
Так, за даними слідства, Сальніков 5 березня 2023 року отримав від представника комерційного підприємства 7,5 тис. доларів. З них 5 тис. він повинен був передати суддям Верховного Суду за винесення рішення на користь цього підприємства. Ще 2 тис. доларів він залишив би собі за посередницькі послуги.
Також голова ДСА обіцяв посприяти у винесенні рішення суддями Верховного Суду. Зокрема він хотів залучити до цього його колишнього голову Всеволода Князєва. Однак після викриття останнього на отриманні хабаря поведінка Сальнікова різко змінилася: він почав ухилятися від вирішення питання і водночас не хотів повертати отримані ним гроші.
"Наразі детективи проводять обшук за місцем роботи голови ДСА України. Попередня кваліфікація - ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 190 КК України", - ідеться в повідомленні.
Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Ввечері 15 травня НАБУ і САП викрили схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного Суду України. Наступного дня у справі про корупцію у Верховному Суді України був затриманий очільник суду Всеволод Князєв та ще одна особа. Тоді ж Верховний Суд України висловив недовіру Князєву, а згодом НАБУ та САП оголосили йому підозру в отриманні неправомірної вигоди.
- Під час засідання 17 травня Вищий антикорупційний суд України не задовольнив скаргу щодо затримання та тримання під вартою колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва. Згодом Вища рада правосуддя дозволила тримання під вартою ексголови Верховного Суду Князєва, САП клопоче про арешт із заставою. 31 травня ВАКС відхилив апеляційну скаргу щодо зміни запобіжного заходу Князєву.
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